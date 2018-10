La oposición tilda de "muy grave" que Metro pudiera vender trenes con amianto sabiéndolo y pedirá "responsabilidades"

Publicado 01/03/2018 10:37:52 CET

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La oposición en la Asamblea de Madrid ha tildado de "muy grave" el hecho de que Metro de Madrid se hubiera podido saltar la ley al vender a Buenos Aires trenes con amianto y se plantea pedir "responsabilidades" al respecto.

Al ser preguntado por esta cuestión, una información de la 'Cadena Ser', el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, ha indicado que de confirmarse sería "muy grave", por un lado desde el punto de vista de la "mínima solidaridad con otros países". Asimismo, ha señalado que le parece "improcedente" que esto haya sido así.

Gabilondo ha recordado que han pedido la comparecencia de la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, en el Pleno de la Cámara regional que explique algunas cuestiones de su área, también esta. "Escucharemos lo que diga, pero desde luego a raíz de lo que diga también pediremos responsabilidades", ha dicho.

Por su parte, el portavoz adjunto de Ciudadanos, César Zafra, ha tildado el hecho de "muy grave", pero asegura que es "una parte más de la gestión del PP, todo por la pasta, da igual vender trenes que no se podían vender con amianto". "Obviamente ellos lo tenían que saber, me parece muy sorprende que la Comunidad no lo supiera", ha indicado.

Por ello, para Zafra, tanto el responsable de Metro, Borja Carabante, como la consejera de Transportes tienen que "dar explicaciones muy detalladas" porque es un tema que afecta a "los trabajadores de Metro de Madrid y posiblemente a muchos usuarios". Si no son explicaciones detalladas, desde Ciudadanos se plantean "tomar las acciones que sean necesarias", entre ellas pedir "dimisiones".

Para la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta este es un hecho "muy grave", de "gravedad extrema", al mismo tiempo que ha condenado que el Gobierno de José María Aznar y el PP exportaran vagones con este material "a un pueblo hermano como es el argentino".

Así, la portavoz de Podemos ha recordado que su grupo ha propuesto la creación de una Comisión de Investigación de Metro de Madrid para aclarar lo sucedido, ya que "tres trabajadores podrían tener cáncer por la exposición a este material" y, algunos, han convocado una posible huelga para mostrar su "preocupación".