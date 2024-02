La oposición ve "falta de coherencia" de Feijóo con Junts y los indultos: "¿Convocará Ayuso manifestaciones contra él?"

PP defiende que no hay cambio de discurso: "No hay amnistía no hay indultos"



MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La oposición en la Asamblea de Madrid --Más Madrid, PSOE y Vox-- han cargado este lunes contra la "falta de coherencia" del líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, tras publicar varios medios de comunicación que estaría abierto a indultar al expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, y que estudió un encaje de una posible amnistía durante las negociaciones para la investidura.

"¿Va a convocar manifestaciones el PP contra sí mismo o va a ser la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, contra el líder de su partido?", ha ironizado la líder de Más Madrid en la Cámara de Vallecas, Manuela Bergerot, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

La cabeza de la oposición de Ayuso ha tachado de "tomadura de pelo a todos los españoles" la oposición de los 'populares' estos meses desde la investidura, especialmente las concentraciones y manifestaciones recurrentes contra los "pactos con los independentistas" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Bergerot ha defendido que "no les importa la amnistía, los indultos o Cataluña" y ha acusado a Ayuso de "negar la realidad más evidente" cuando esta mañana ha defendido que Feijóo no ha protagonizado un cambio de postura sobre la amnistía.

"Estas revelaciones echan por tierra toda su estrategia política, la del PP, para Galicia y para todo proceso electoral que venga. Ella dice que no indultaría a Puigdemont, pero todos los españoles sabemos que Feijóo lo haría", ha expuesto Bergerot en referencia a los comicios autonómicos de este fin de semana donde el sucesor de Feijóo al frente de la Xunta, Alfonso Rueda, buscará revalidar la mayoría absoluta del PP.

También aprecia un cambio de discurso el líder del PSOE-M, Juan Lobato, quien ha insistido en que Feijóo "a la vez que estaba pidiendo prohibir partidos políticos", estaba "proponiendo a esos partidos llegar a acuerdos por los indultos". Se ha referido a la propuesta de la enmienda a la totalidad con texto alternativa de los 'populares' a la Ley de Amnistía que incluía la "disolución" de las organizaciones que promuevan referendos ilegales o declaren la independencia de una parte del territorio.

"Ayuso se está mordiendo la lengua hasta el domingo, veremos si el lunes se ha enterado de lo que le ha dicho Feijóo a los periodistas", ha ironizado Lobato.

La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha tachado de "completamente asombroso" estas "negociaciones" y entiende que los votantes de los 'populares' estén "perplejos".

"Un día sacas a la gente a manifestarse contra el indulto y al siguiente te sientas a negociarlo. Nosotros nunca nos sentaríamos con los golpistas, así de sencillo", ha lanzado.

PP DEFIENDE QUE NO HAY CAMBIO DE DISCURSO

Por último, ha intervenido el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, quien ha negado que haya un cambio de posición. "No hay amnistía, no hay indulto. No nos encontrarán cuando intenten equipararnos con el PSOE que vende las instituciones", ha expuesto.

Ve "cinismo" por parte de la izquierda y de Vox, que entiende que están en una carrera para "igualar a todos" y situar al PP junto a un PSOE que "solo traspasa barreras". Cree que Sánchez quiere "compañía" en su "lado oscuro del muro" pero ha defendido que los 'populares' no acudirán a ese "bazar pestilente".