Ortega acusa a PP de querer quitar protagonismo a Vox y subraya que la medalla es para "Israel y las víctimas de Hamás"

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha acusado al PP de José Luis Martínez-Almeida de querer quitar protagonismo a su grupo y ha subrayado que el reconocimiento en forma de medalla es para "Israel y las víctimas de Hamás".

En un encuentro con la prensa, Ortega Smith ha calificado de "auténtica alegría saber que las medallas más importantes que concede la capital de España han sido precisamente gracias a propuesta de Vox".

Una de ellas es "la medalla a Israel, ese pueblo de Israel, ese Estado de Israel que es la única democracia, que es el auténtico muro de contención frente al yihadismo y que ha sufrido esos terribles atentados a manos del terrorismo de Hamás".

Otras impulsadas por Vox, ha continuado Ortega Smith, son "la medalla en su 200 aniversario al Cuerpo Nacional de la Policía, que tantas vidas salva y que con tanto sacrificio y con tanta vocación defiende día a día a todos los madrileños, a todos los españoles".

También la que conmemora "el 150 aniversario del nacimiento de ese gran arquitecto configurador del urbanismo arquitectónico de Madrid, Antonio Palacio" y al "querido club madrileño, el Rayo Vallecano, en su primer centenario, unido a los barrios de Madrid, unido a la historia de la ciudad".

Después de que Más Madrid haya anunciado que no asistirá a la entrega de medallas para no ser "cómplices de un gobierno genocida", Ortega Smith ha vuelto a calificar a los de Rita Maestre como "Hamás Madrid" y el hecho de que no vayan a estar presentes mañana les "parece bien porque no aportan gran cosa".

"SI SE OTORGASE A LOS TERRORISTAS DE HAMÁS ESTARÍAN LOS PRIMEROS"

"Estoy seguro de que si la medalla se otorgase a los terroristas de Hamás estarían los primeros. Nosotros vamos a estar siempre con las democracias, con el Estado de Derecho y con las víctimas del terrorismo de Hamás", ha declarado el líder municipal de Vox.

Fue el informe de los Cronistas de la Villa en el que se basó el Gobierno municipal para reconducir los planes iniciales para premiar con la medalla al pueblo de Israel, que finalmente se destinará a la comunidad judía en Madrid.

"La comunidad judía de Madrid pertenece al pueblo de Israel y el pueblo de Israel pertenece al Estado de Israel. Estamos hablando exactamente de lo mismo. Ya sabemos que algunos a veces, con tal de no reconocerle el protagonismo a otro grupo, son capaces de cambiar hasta el nombre de una medalla", ha lanzado, en alusión velada a Almeida.

Ortega Smith ha insistido en que se está "hablando de lo mismo". "Hablamos del Estado de Israel, hablamos del pueblo de Israel y hablamos de la comunidad judía en Madrid. Es todo lo mismo. Es Israel, es el pueblo de Israel y son las víctimas del terrorismo de Hamás", ha concluido.