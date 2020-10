Ortega Smith defiende la unidad de España a través de la bandera, que supone "no dejar a nadie atrás"

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento y secretario general de la formación, Javier Ortega Smith, ha defendido la unidad de España a través de la bandera, una unidad que supone "no dejar a nadie atrás".

Tras asistir al izado de una bandera de España en Valdebebas como homenaje a las víctimas de la pandemia, Ortega Smith ha mostrado su "satisfacción" por poder inaugurar un homenaje a la bandera "que representa lo más importante que tiene una nación, el compromiso en la defensa de la unidad, que es lo mismo que decir que en la defensa de todos y cada uno de los españoles".

"La unidad de España no es una unidad exclusivamente territorial, no es una unidad de un ordenamiento constitucional, es la unidad en unos principios, valores y objetivos, que tienen que ser claros" ha sostenido, tras indicar que pasan por "defender a todos y cada uno de los españoles, en sus derechos y en las exigencias de sus obligaciones, con independencia del punto en el que vivan del territorio nacional".

"Es una unidad que significa igualdad de derechos y obligaciones, que reconsagra nuestra Constitución en el artículo 14, y esa unidad significa no dejar a nadie atrás y apoyar a los que nos defienden todos los días", ha defendido el secretario general de Vox.

También ha querido tener un "recuerdo de tantos compatriotas, con casi 60.000 que murieron por esta terrible pandemia", acordándose de "sanitarios, profesionales de los servicios públicos, Policía, Guardia Civil, servicios de funeraria, farmacéuticos, que entendieron que los españoles les necesitaban y cumplieron su deber cuando era más difícil".

Preguntado por la ausencia en el acto de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, Ortega Smith cree que es "incomprensible, salvo que tenga razones de agenda que le impidan estar aquí".

"No me atrevo a juzgar cuando cualquier representante público (no acude a un acto institucional porque) pueden ser muchas cosas, puede tener algún problema personal, un problema insalvable de agenda. Quiero pensar y estoy seguro de que quisiera estar aquí", ha declarado.