El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, y el secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante un mitin del PSOE - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, cree que el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, está "haciendo la mejor campaña del PSOE desde 1982", que llevaron por primera vez a los socialistas a Moncloa y con una mayoría absoluta.

"Yo veo a las mujeres supermovilizadas, a los trabajadores, a los inmigrantes, no te quiero ni contar cómo están, a los jóvenes que están viendo la que se juegan, a todos los antifascistas de este país que están espeluznados de ver que por primera vez podemos tener gobiernos franquistas", ha planteado el socialista madrileño en una entrevista con 'Cadena Ser', recogida por Europa Press, en la que ha afirmado que ve "una movilización brutal".

Preguntado por el grueso de sondeos que dan por hecha la mayoría absoluta entre PP y Vox, ha afirmado que "esa película" ya la vio cuando los sondeos también daban vencedora a la derecha en 2023 y finalmente fue Sánchez quien conformó gobierno.

También se ha referido al expresidente socialista Felipe González, quien ha afirmado en los últimos meses que no optaría por la papeleta de Pedro Sánchez.

"Todos los que somos socialistas de toda la vida y socialistas de corazón, pues nos duele, nos duele y no alcanzamos a comprender, porque seguimos reivindicando la mejor parte de su obra", ha planteado.

Sostiene que Felipe González "emite en otra frecuencia" y que "ya no le siguen las personas que votan al PSOE". Considera que el Ejecutivo de Sánchez ha "demostrado algo bueno" que es "un gobierno de izquierdas que hace cosas de izquierdas".

"La izquierda ha muerto precisamente por abandonar su espacio, ha muerto en Francia, ha muerto en Grecia, ha muerto en Italia, y en España estuvo a punto, en España tuvimos una amenaza de 'sorpasso', pero Pedro Sánchez llegó al Gobierno", ha zanjado.