Ossorio afirma que Cs "va a desaparecer" y "determinadas personas" de Cs "están pensando" incorporarse al PP

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, ha manifestado que Ciudadanos "va a desaparecer", de manera que "determinadas personas de Cs están pensando" incorporarse al PP, que está "encantado de contar con aquellas personas de valía que existen en Cs".

"Nosotros no hemos dado ningún paso en esa dirección", ha respondido Ossorio en respuesta a la pregunta de si el PP ha lanzado una 'OPA hostil' sobre Cs en una entrevista en 'Telemadrid' recogida por Europa Press, al tiempo que ha aseverado que "Cs va a desaparecer y entonces determinadas personas de Cs están pensando". "Por supuesto que en el PP estamos encantado de contar con aquellas personas de valía que existen en Cs, que yo doy fe de ello porque les he conocido en la Asamblea y les he conocido en el Gobierno", ha agregado.

A su juicio, "Cs ha tenido una trayectoria que estaba prácticamente en situación de desaparecer, pero lo han acelerado con la gran traición que hicieron en Murcia".

Ossorio ha dicho que él personalmente no ha recibido mensajes de gente de Cs para incorporarse al PP, pero ha señalado que no le extraña que existan, "dada esa situación de desaparición".

Preguntado por la posibilidad de que el la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, necesitara el apoyo de Cs para ser investida tras el resultado de las elecciones del 4 de mayo, Ossorio ha insistido en que "Cs probablemente es un partido en vías de desaparición". "Yo creo que no deberíamos poner tanto el énfasis en él y ponerlo en que lo que tenemos que hacer es trabajar brutalmente estos dos meses que quedan en la acción de gobierno, está la pandemia, está salvar la economía, eso es lo que hemos hecho durante tantos meses y por eso Isabel Díaz Ayuso está tan bien valorada no ya solo en España sino en la prensa internacional", ha expuesto.

"Ese tiene que ser nuestro objetivo durante este tiempo y gracias a eso conseguir una mayoría suficiente que nos permite gobernar", ha agregado, al tiempo que ha culpado a Cs de parar el presupuesto acabado durante seis meses, para recordar que luego se pusieron a negociar con Vox pero "sigue parado el presupuesto". También ha destacado que el Gobierno hizo una ley de rebaja fiscal y que Vox "la tumbó en la Asamblea".

"Queremos gobernar nosotros porque es lo mejor para los madrileños y para Madrid y también para España", ha aseverado Ossorio, quien ha asegurado que las elecciones autonómicas no suponen ningún problema para la gestión de los fondos europeos, sino "la torpeza absurda del Gobierno de España".