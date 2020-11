Ossorio asegura que las comunidades gobernadas por el PP cumplirán la ley Celaá pero ejercerán sus competencias

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha manifestado este martes que la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, "ha interpretado mal" al presidente del PP, Pablo Casado, al acusarle de llamar a la desobediencia a la Ley Orgánica de Modificacion de la LOE (Lomloe), y ha asegurado que las comunidades con gobiernos populares la cumplirán pero ejercerán sus competencias.

Así lo ha expresado este martes en declaraciones a Europa Press, al tiempo que ha señalado que las comunidades gobernadas por el PP piensan que, en un estado democrático de derecho, lo que hay que hacer es cumplir la ley "siempre".

"Pero al Gobierno de la nación se le llena la boca hablando de la cogobernanza, hablando de que las comunidades autónomas tenemos nuestras competencias, para escurrir el bulto muchas veces, y por tanto lo que deseamos es ejercer esas competencias", ha agregado.

Por un lado, se ha referido a las competencias en lo que respecta a los recursos, y ha señalado que "en un estado de derecho cualquier persona o administración que esté en contra o no le parezca bien algo puede recurrir".

Además, ha recordado las competencias de las comunidades autónomas relativas a la gestión en materia de educación, que "es muy amplia", ya que "las competencias educativas están transferidas a las comunidades autónomas".

"Y dentro de esas competencias, nosotros siempre actuaremos de acuerdo con nuestros principios", ha aseverado Ossorio, quien ha añadido que también cuentan con "posibilidades normativas".

Respecto a esto último, ha señalado que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ya ha anunciado que el Ejecutivo autonómico va a dictar una ley para "blindar la libertad de elección, la educación especial, siempre todo dentro de la Constitución y dentro de la ley".

"A mí lo que me preocupa es que hubo unas declaraciones del Ministerio diciendo que sabían que parte de la ley era inconstitucional. Eso es lo que me parece que no es de recibo, porque si tú dictas leyes ya sabiendo que son inconstitucionales, luego no critiques a los demás porque puedan decir que van a aplicar unos principios u otros", ha añadido Ossorio.