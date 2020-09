Ossorio contesta a Celaá que Madrid dictó las instrucciones educativas el 9 de julio y no el 25 de agosto

"Si el Gobierno de la Comunidad lo está haciendo muchísimo mejor que él, lo que tiene que hacer es esforzarse en hacerlo mejor y no buscar responsables", le espeta el consejero

El consejero de Educación, Enrique Ossorio, ha contestado a la ministra del ramo, Isabel Celaá, que la Comunidad de Madrid dictó sus instrucciones educativas el 9 de julio y no el 25 de agosto, como ha apuntado ella públicamente.

"La ministra Celaá ha tenido una intervención donde ha faltado a la verdad sobre la Comunidad", ha indicado el titular de Educación, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Ossorio ha indicado que Celaá ha asegurado que Madrid fue de las últimas autonomías en dar sus instrucciones educativas.

Respecto a esto, el consejero ha sostenido que no fue así porque se ofrecieron el 9 de julio y ya el 25 de agosto sobre estas mismas se empezó un nuevo escenario en el que se reforzaban las medidas.

"La ministra recordará que me llamó y pidió que lo retrasáramos. No puedo entender que me llamara a mí a decirme que lo retrasáramos y ahora critique que fue tarde", ha lanzado.

Para Ossorio, decir "cosas falsas" y tirarse "los tratos a la cabeza" no conduce a nada "en momentos complicadísimos". "Todas las administraciones estamos haciendo un esfuerzo enorme. Yo ruego al Gobierno de España que no busque culpables. Si el Gobierno de la Comunidad lo está haciendo muchísimo mejor que él, lo que tiene que hacer es esforzarse en hacerlo mejor y no buscar responsables", ha zanjado.