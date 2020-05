Ossorio dice que tras su respuesta sobre los menús de Telepizza Iglesias "va a tener que liberar esos fondos"

Admite que la medida se está aplicando más tiempo del esperado y ha avanzado que con la apertura de los centros educativos "se abren otras posibilidades"

El consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha manifestado este miércoles que la respuesta que va a enviar al Gobierno central para justificar que los menús de Telepizza, Rodilla o Viena Capellanes que están recibiendo alumnos de familias vulnerables son saludables le "ha quedado fenomenal" y el vicepresidente Pablo Iglesias "va a tener que liberar esos fondos".

La Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030, que ostenta Pablo Iglesias, envió un requerimiento al Ejecutivo autonómico la semana pasada en respuesta a la solicitud cursada por la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid para acogerse a los fondos aprobados en el Consejo Interterritorial de Servicios Sociales con el fin de financiar estos menús, para los que reclamaba un millón de euros.

La Vicepresidencia de Derechos Sociales informó de que están procediendo a revisar los proyectos remitidos para su financiación con cargo al crédito extraordinario para ayudas destinadas a garantizar el derecho básico de alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad que se encuentran afectados por el cierre de centros educativos, y constató que el proyecto "presentado por la Consejería de Educación madrileña" se refiere al suministro de menús de varias cadenas de comida rápida de lunes a viernes para familias perceptoras de rentas mínimas de inserción con menores que tienen precio reducido de comedor.

"Entendemos que esta opción (que ya no es puntual para un caso de emergencia, sino que es prolongada durante semanas o meses) no resulta la más adecuada desde el punto de vista nutricional y de garantía del derecho a la alimentación y a la salud de los menores y más tratándose de familias vulnerables con dificultades especiales para adquirir alimentos frescos, carne, pescado, fruta, y que en un periodo como el que estamos atravesando tenemos que cuidar especialmente", expuso el Gobierno central.

Por ello, pidió la "revisión" de este proyecto, que la Comunidad de Madrid justifique "la idoneidad y el carácter saludable y equilibrado de los menús ofrecidos" y que, en su caso, valore "la opción de remitir otro proyecto alternativo que garantice de forma más completa la alimentación de estos niños y niñas afectados por el cierre de los comedores escolares, atendiendo a alguna de las modalidades de ayuda que prevé el acuerdo del Consejo de Ministros".

"Vengo de acabar el escrito que les vamos a enviar ahora mismo donde describimos los menús", ha indicado Ossorio en una entrevista en Telemadrid recogida por Europa Press, en la que ha señalado que "lo que pasa es que aquí la gente habla de esto y no sabe de lo que está hablando", para asegurar que en los menús "hay lentejas, merluza, pizza un día a la semana, ensaladas, pollo, pasta...".

Ossorio ha añadido que también adjuntan al vicepresidente del Gobierno estatal la carta que el Ejecutivo regional envió al Ministerio de Sanidad describiendo lo que iban a hacer y con qué empresas y ha recordado que el Departamento encabezado por Salvador Illa, que según ha precisado "tiene competencias" por la pandemia y por tratarse de un "tema nutricional", no les prohibió llevar a cabo la medida.

"Entonces ahora no puede salir el señor Iglesias por un tema puramente político, sectario, con esta actuación", ha aseverado el consejero madrileño. "Yo estoy muy tranquilo, acabo de terminar la carta, ya me he quitado eso de encima. Ha quedado fenomenal, no van a poder decir que no. Se lo comunico al señor Iglesias: lo siento, van a tener que liberar esos fondos", ha manifestado Ossorio.

Por otro lado, ha reconocido que la medida se está aplicando más tiempo de lo que esperaban, ya que cuando se puso en marcha el 17 de marzo no pensaban que en mayo seguiría haciendo falta, y ha avanzado que con la apertura de los centros educativos "se abren otras posibilidades".

VUELTA A LOS CENTROS

A este respecto, ha transmitido un mensaje de "tranquilidad total" a las familias. "Aquí la educación depende de una consejería del PP, en un gobierno de PP y Cs, y por tanto esas improvisaciones que he escuchado aquí no van a suceder", ha afirmado en alusión a las declaraciones de la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá.

En alusión al anuncio de Celaá de que en septiembre las clases cuenten con la mitad de los alumnos compaginando la actividad presencial con la actividad a distancia, Ossorio ha asegurado que "es absolutamente imposible" porque los alumnos de Infantil y Primaria "necesitan el contacto presencial en las aulas", y ha destacado que "es una etapa muy importante donde se adquieren los conocimientos fundamentales para toda la vida".

"Decir que en esas edades lo hagan 'online' es absolutamente imposible, más fácil sería en los últimos cursos de la ESO o en Bachillerato", ha agregado, para asegurar que aunque no saben cuáles van a ser las condiciones sanitarias en ese momento están "estudiando todo" para cumplir los requisitos de protección que sean necesarios.

Así, ha hablado de "regular de alguna manera los recreos para que no se mezclen tanto los alumnos", y hacer las entradas y salidas "espaciadas en el tiempo", para agregar que "lo que no se puede hacer es lo que ha dicho la ministra, eso es un globo sonda, es algo no pensado", y que no ha hablado con las comunidades autónomas.

"Pueden estar tranquilas las familias, aquí es un gobierno del PP y por tanto aquí iremos a cosas razonables", ha sentenciado.