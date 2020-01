Ossorio recalca que no hay adoctrinamiento en las aulas de Madrid y afea a Vox que reclame el 'pin parental'

Publicado 20/01/2020 11:09:20 CET

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid ha subrayado que en Madrid no existe ningún tipo de adoctrinamiento en las aulas y que tampoco hay quejas sobre charlas o actividades complementarias en las aulas, cuyo control además se ha reforzado al necesitar el visto bueno del Consejo Escolar del centro a principios de curso, por lo que ha afeado a Vox exigir ahora el 'pin parental' en la región.

En declaraciones a Es Radio, recogidas por Europa Press, ha traído a colación una intervención de la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, cuando dijo que había charlas en aulas de la Comunidad de Madrid sobre "zoofilia".

En este sentido, solicitó a las diferentes direcciones de área territorial educativa si había denuncias y quejas por este tipo de charlas en los centros educativos. La información recibida, según Ossorio, es que no hay denuncias sobre contenido inadecuado en estas actividades y que solo recibieron una queja por escrito sobre un caso en Pedrezuela y dos de forma online.

"En Madrid no existe adoctrinamiento (...) Los profesores cuando se levantan por la mañana van a formar, no a adoctrinar", ha enfatizado el consejero de Educación para agregar que, de acuerdo con Vox, se decidió reforzar el control de las actividades extracurriculares para dar información concreta a los padres de su contenido antes del inicio de curso.

Por tanto, ha afeado a Monasterio que ahora manifieste respecto al 'pin parental' que no debería de haber problema en aprobarlo en Madrid cuando no viene recogido en dicho acuerdo de investidura, pues ya existe ese control previo por parte del Consejo Escolar.

En este sentido, Ossorio ha detallado que en Madrid hay libertad de elección de tipo de educación y de centro escolar por lo que si a los padres no les gustan esas actividades complementarias, pues no le llevan a ese centro y eligen otro.

Por ello, ha lamentado que Vox ponga el foco en esta cuestión cuando la "estrategia de la izquierda", que a su juicio persigue "incidir en la educación", no vendrá a través de este tipo de charlas sino por medio de leyes educativas. En su opinión, el nuevo Gobierno central quiere la "mediocridad" en materia de enseñanza.

A su vez, el consejero ha dicho que las leyes contra la LGTBifobia en la Comunidad de Madrid tienen una "literatura" normativa que es "horrorosa" al modificarse en la legislatura anterior por grupos de la oposición la propuesta inicial del PP, que era un "texto razonable".

En este sentido, ha detallado que la redacción de esas leyes desde el plano de norma es "mala" aunque el objetivo que persigue sea bueno, como evitar situaciones de acoso por razón de orientación sexual.

"No hay charlas de zoofilia en la Comunidad de Madrid. Si hubiera charlas de zoofilia habría miles de quejas", ha afirmado.

PIQUE ENTRE EL CONSEJERO Y MONASTERIO

Estas referencias de Ossorio han llevado a Monasterio a manifestar en Twitter que Ossorio decía que no se daban charlas de ideología de género en las aulas de la región y recuperaba varios tuits del colectivo Cogam en dos centros educativos en Madrid. "Estas charlas deben ser en Nueva Zelanza", ha ironizado la dirigente de Vox.

Acto seguido, Ossorio ha instado a Monasterio a que "no confunda" porque él ha dicho que no existe adoctrinamiento en Madrid ni charlas sobre zoofilia. "Claro que hay actividades complementarias y extraescolares sobre estas materias, pero no quejas. Aquí hay libertad, supongo que en Nueva Zelanda también", ha remachado.

SITUACIÓN "KAFKIANA" EN EL BLAS DE LEZO

Por otro lado, el consejero de Educación ha calificado de "situación kafkiana" la actitud de un grupo de padres del colegio Blas de Lezo respecto al cambio en la dirección a principios de curso, que ha llevado a que se registren varias denuncias de acoso contra la nueva directora.

En este punto, ha manifestado que el antiguo director es un docente "muy querido" por los padres pero que no aprobó el proceso abierto por la Consejería de Educación para seguir en el puesto. Así, ha manifestado que un grupo crítico contra este relevo están "haciendo sufrir" a esta directora, que cuenta con todo su apoyo ante la labor "encomiable" en ese contexto. "Otro ya lo habría dejado", ha apuntado.