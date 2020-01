Aguado asegura que la polémica sobre el 'pin parental' es "ficticia y una cortina de humo" para no hablar de otros temas

Publicado 20/01/2020 13:39:00 CET

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado este lunes que la polémica sobre el 'pin parental' es "ficticia" y no existe al menos en la región madrileña, y "una cortina de humo" para no hablar de otros temas.

"Aquí ya se garantizar la libertad de los padres, tanto la modalidad educativa que quieren para sus hijos como el centro al que quieren llevarle. Esta polémica tiene más que ver con levantar una cortina de humo sobre determinados asuntos que afectan al día al día en España, como el nombramiento de la exministra de Justicia como nueva Fiscal del Estado o los acuerdos de PSOE y Vox para repartirse los jueces", ha aseverado Aguado.

Tras asistir a la firma de un manifiesto de todas las federaciones deportivas madrileñas contra la violencia en el deporte, Aguado ha afirmado que el tema del "veto parental" le genera algunas dudas como concepto. Y si ha preguntado qué pasaría si se aplicara en Cataluña y los padres independentistas pidieran sacar a sus hijos de clase cuando las dieran en español o si una familia islamista radical exigiera sacar de las aulas a sus hijos en determinadas enseñanzas.

"No es que nos cerremos a hablar para mejorar la transparencia y la libertad de los padres. No, lo que queremos es hacerlo con una mirada crítica y buscarle una solución a un problema si existe; pero en Madrid no tenemos ese problema", ha dicho.

El vicepresidente regional ha avisado a Vox que si quiere hablar de 'pin parental', que lo haga al margen de los Presupuestos. "Si quieren hablar de cambios normativos para favorecer la transparencia y libertad de los padres, hablemos, con una ley o cambio normativo. Pero si quiere ponerlos como condición para aprobar los Presupuestos, yo les pondré como condición hablar de Presupuestos y de inversiones, de cómo invertimos el dinero en programas específicos", ha indicado.

"Si quieren mezclar churras con merinas y mezclar posibles cambios normativos con el Presupuestos, yo no estoy de acuerdo, como la inmensa mayoría de los madrileños", ha reiterado.

A preguntas de los periodistas, Aguado ha respondido que está "bastante alineado" con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, sobre este asunto, ya que ambos creen que en Madrid "no es un problema la libertad de los padres; al contrario, es una de las comunidades más liberales, donde las familias tienen más libertad para elegir donde quieren enseñar a sus hijos".

"Es un debate ficticio, que se ha generado donde tanto a Vox como al PSOE les interesaba polarizar para no hablar de otros asuntos. En cualquier caso, si hay que garantizar mayor transparencia de los currículos académico para que las familias tengan más información estoy de acuerdo, pero no en determinados planteamientos que intentan poner en jaque el sistema educativo, que están funcionando bien en la Comunidad de Madrid y no requieren más cambios", ha esgrimido.

El vicepresidente autonómico ha detallado que en Madrid están identificados todos los profesores, qué clases y contenidos dan. "Madrid es absolutamente transparente con el personal docente y lo que se hace en las aulas. Yo no tengo conocimiento de padres que han tenido problemas porque han ido a charlas que no querían que fuera o buscar una alternativa. Es un debate que no está pasando y si está pasando es anecdótico. Veo voluntad de polarizar y generar problemas en vez de soluciones y en eso no puedo estar de acuerdo. Madrid tiene otros problemas, pero no éste", ha concluido.