Paco Bezerra tacha de "censura" la cancelación de su obra en Teatros del Canal y ve "irregularidades" en la decisión

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El dramaturgo Paco Bezerra ha tachado de "censura" la cancelación de su obra 'Muero porque no muero', sobre la figura de Santa Teresa de Jesús, que estaba prevista para la nueva programación de este año en los Teatros del Canal, y ve "irregularidades" en esta decisión.

En declaraciones a Europa Press, Bezerra ha aludido a una "negligencia" de la Comunidad cuando alude a razones económicas para justificar su cancelación tres días antes de la presentación oficial. "Cuando ya estaba todo hecho. Yo llevo un año y dos meses con el teatro trabajando", ha afirmado.

Así, ha detallado que decidieron presentar la obra a la red internacional Prospero, financiada por la Unión Europea, con el objetivo de abaratar los costes. "Yo les presento la puesta en escena y la obra y encima salimos elegidos", ha indicado. Además, ha detallado que la directora artística de Teatros del Canal, Blanca Li, le llamó "encantada" con su proyecto, que sería "la cara de los Teatros del Canal por toda Europa".

Con este premio, obtuvieron una financiación de 25.000 euros por lo que la obra era "más barata porque había unos fondos europeos que ayudan al teatro". En total, el presupuesto era de 90.000 euros, de los que 50.000 los ponía Teatros del Canal, una cantidad a la que había que restar los 25.000 obtenidos por esta selección europea.

"La razón de que la muestra era la más cara, que me da a mí Blanca Li, no es verdad porque les costaba 25.000 euros (...) Asumen y declaran que lo tienen que hacer tres días antes porque Blanca Li les presenta una temporada fuera de presupuestos con desequilibrios económicos. El jefe de producción de Teatros del Canal no estará haciendo su trabajo", ha asegurado.

Por ello, considera que la directora artística "ha cometido un error" al presentar una programación que no estaba realizada correctamente. "Unos políticos que no tienen criterio artístico cogen el trabajo de la programadora. Cuando el político es el que programa eso se llama censura", ha resaltado el también premio nacional de Literatura Dramática de 2009.

Así, Bezerra ha resaltado que cuando los políticos que toman decisiones son "de derecha o de extrema derecha" son los que tienen que elegir, "cae por su propio peso" debido a su versión de la Santa.

UNA SANTA TERESA RENOVADA

La obra empieza con Santa Teresa de Jesús, quien regresa a la vida 500 años después de morir y al regresar se da cuenta de que es "un espíritu, un fantasma" y se pone a investigar. "Al poco de morir, lo primero que hacen con ella es abrirla en canal y descuartizarla. Se pone a buscarse a sí misma y a recomponerse y roba los trozos de su cuerpo", explica.

Con esa excusa, Santa Teresa analiza y reflexiona sobre los cambios que ha habido en el país en esos 500 años y en qué cosas se continúa igual con una reflexión sociopolítica de la realidad española, ha detallado Bezerra.

"Ahora mismo la obra me da exactamente igual, lo que me parece indignante es que Blanca Li lleva tres semanas sin pronunciarse y desviando todo a la Comunidad de Madrid donde la desacreditan como programadora", ha afirmado. Además, ha subrayado que él está luchando "por la dignidad de los artistas y la impunidad de los políticos".

CAMBIOS PRESUPUESTARIOS

Fuentes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid han indicado a Europa Press que no se ha producido la cancelación de ninguna obra, sino que la dirección artística hizo una propuesta de programación de la próxima temporada que tenía que tener un equilibro presupuestario.

Así, han defendido que Li hizo "una labor ingente" pero se determinó que había que hacer cambios en términos presupuestarios, por lo que se vio afectado el espectáculo de Paco Bezerra. "Paco Bezerra ha planteado una serie de cuestiones que está en su derecho, pero no estamos de acuerdo con lo que él plantea", han asegurado.

A ello, han añadido que se está ante un momento "de máxima incertidumbre" en el que hay que hacer "constantes cambios", por lo que hay que tener "un colchón financiero". La Comunidad intenta hacer una programación "amplia y abierta a todas las sensibilidades".

Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una petición de comparecencia de la consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera, y otra del autor para que dé su versión de los acontecimientos.

La portavoz de Cultura del PSOE, Manuela Villa, ha manifestado que la consejera tiene que "dar explicaciones sobre el grave caso de censura que ha tenido lugar en los Teatros del Canal". "No se puede escudar en la falta del presupuesto, porque tendría que ser el director artístico quien decida qué piezas no van en esa programación, y no a un comité compuesto por políticos que no tienen la potestad de discernir qué obras deben quedarse y cuáles no", ha afirmado.

Desde Más Madrid, han solicitado la comparecencia de Blanca Li en la comisión de Cultura para informar sobre la retirada de la obra de Bezerra de la programación de Canal.