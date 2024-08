MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, ha insistido este sábado en la "torpeza" que caracteriza la gestión de la red ferroviaria por parte del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

"Llega tarde o no llega nunca", ha subrayado el consejero madrileño en declaraciones a los medios durante una visita las obras de restauración que se están realizando en la Iglesia de San Millán y San Cayetano.

En esta línea, ha recalcado que los problemas en la red ferroviaria, que afectan de manera especial a Madrid y la Comunidad, obedecen a la "falta de gestión" por parte del Gobierno central y "la torpeza en el desempeño de sus funciones" por parte del ministro Puente.

"Un torpe es aquel que va despacio, es aquel que hace las cosas con dificultad, es aquel que no es hábil, y eso es lo que está haciendo el ministro Puente en el desempeño de su actividad, llega tarde o no llega nunca", ha alegado.

En la misma línea, ha recalcado que Puente "no es apto" para ejercer como ministro. "Se dice que hay un 20% de trenes que no son aptos para el servicio. Bajo mi punto de vista el que no es apto para el servicio es un ministro que no es capaz en seis meses de tomar una decisión y que tiene que esperar un periodo de tiempo tan largo para hacerlo, hay que tomar decisiones, hay que hacer gestión y hay que dedicarse a lo que uno se tiene que dedicar, que es el objeto de su cartera", ha zanjado.