De Paco defiende el "éxito" turístico de Madrid y compara la afluencia en el puente con un 'sold out' escénico

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha salido al paso este lunes de las críticas por las aglomeraciones en el centro de la capital durante el reciente puente estivo y ha comparado este "éxito" con un 'sold out' en un espectáculo escénico.

"Cuando un espectáculo es muy bueno se cuelga el cartel de 'no hay localidades', hay gente se queda fuera y eso no nos hace decir que el resultado es un desastre, puede haber cola y gente que no pueda entrar, pero el espectáculo ha sido un éxito, eso es un poco lo que está pasando con el turismo en la Comunidad de Madrid", ha ejemplificado el consejero a preguntas de los medios de comunicación durante el acto de presentación del nuevo modelo de gestión de Teatros del Canal.

Para Mariano de Paco, lo vivido en este puente refleja el "gran éxito" de la política turística del Gobierno regional --que prevé un 8% más de impacto este año respecto al anterior--, basado en la colaboración con entidades privadas del sector, las cuales están "no sólo felices, sino satisfechas con lo que está pasando", ha añadido.

En cualquier caso, el consejero sí ha abogado por "conciliar" esta potencia turística con el entorno que la acoge, de modo que la vida de los ciudadanos que viven en Madrid y la afluencia de visitantes sean compatibles.