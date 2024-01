De Paco ante petición de dimisión de Vox: "Hemos estado todo el tiempo de lado de la libertad de expresión y son libres"

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha despachado la petición de dimisión que le ha dirigido la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, a cuenta de la representación de la obra 'Altsasu' en Teatro de la Abadía, recordando que "son libres de expresarse como consideren".

"Nosotros hemos estado todo el tiempo del lado de la libertad de expresión, y son libres de expresarse como consideren", se ha referido De Paco a la petición de la formación tras el controvertido estreno de la obra de María Goiricelaya sobre los altercados de Alsasua (Navarra) en 2016 en el teatro madrileño --foro privado en cuyo patronato participa la Comunidad de Madrid junto con el Ayuntamiento de la capital y el Ministerio de Cultura--.

Una polémica que, ha subrayado el consejero, "la ha creado Vox", partido que se manifestó frente a las puertas del teatro coincidiendo con el estreno de la obra en Madrid ayer jueves.

Centenares de personas se congregaron a las puertas de La Abadía para protestar contra el estreno al grito de "ni olvido ni perdón, ETA a prisión". En concreto, fuentes de Delegación del Gobierno estimaron la asistencia en 450 personas.

Para Monasterio, presenta en la manifestación, esta obra que aborda desde la ficción documental la agresión a dos agentes de la Benemérita fuera de servicio y sus parejas, "ataca a la dignidad de las víctimas del terrorismo, a la dignidad de la Guardia Civil, a la dignidad de sus guardias civiles y sus novias apaleadas en Alsasua".

Por ello, pidió la dimisión del Mariano de Paco porque "no se puede tolerar que con los fondos de todos los madrileños se financie una obra que iguala a terroristas y víctimas".

CRÍTICAS DE VOX TAMBIÉN AL AYUNTAMIENTO

Por su parte, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, se ha preguntado por qué el Consistorio no ha retirado la subvención al Teatro La Abadía "mientras no garantice que aquí no se va a hacer ni apología del terrorismo, ni humillación de las víctimas, ni humillación a la Guardia Civil".

Previamente, el portavoz del Gobierno regional recordó que se trata de un teatro privado en cuya programación no tiene ninguna competencia el Ejecutivo regional. "Más allá de manifestar nuestra disconformidad, de manifestar que no nos gusta y sobre todo de ponernos siempre al lado de las víctimas del terrorismo", ha concluido Miguel Ángel García Martín.

Precisamente durante la presentación de la obra el pasado 10 de enero, su directora se mostró "encantada" con la "no conformidad" y la "pluralidad de miradas" sobre su creación, pues defiende que el teatro como elemento "transformador" en el que cree "tiene que generar debate".