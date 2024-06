De Paco ve la "turismofobia" como "un discurso artificial" de PSOE y Sumar "contra un motor fundamental de la economía"

Subraya que las viviendas de uso turístico son "un modelo legal" y rechaza la tasa turística propuesta por Más Madrid en la capital



MIAMI, 1 Jul. (del enviado especial de Europa Press Juan Martín) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, considera que la denominada "turismofobia" es un "discurso artificial" planteado por la izquierda para ir "contra un motor fundamental" de la economía.

"La turismofobia no existe. La turismofobia es un discurso artificial y previamente pensado, que está estructurando la izquierda, el PSOE y Sumar, para ir contra algo que está siendo un motor fundamental para nuestra economía, un motor fundamental para nuestro desarrollo y un motor fundamental para la creación de empleo", ha declarado en una entrevista concedida a Europa Press durante su viaje a Miami para promocionar la Comunidad como destino turístico ante un sector "estratégico" para Madrid como es el estadounidense.

Así, Mariano de Paco explica que "la izquierda interviene los precios y la viviendas" para "luego ya plantearse si legisla o no" cuando precisamente, recalca, el Gobierno de coalición "tiene la Ley de Vivienda para haber establecido un marco normativo necesario" para que esta actividad "legal" se pueda desarrollar "con todas las garantías y dentro de los límites que marca la normativa".

Mariano de Paco ha insistido en que desde estas siglas "están inventando una ficción turismofóbica" que no se corresponde con la realidad. "Yo no voy por la calle viendo a la gente con fobia al turismo, no existe eso, están inventando un discurso artificial y ficticio para conseguir lo que quieren, que es dividir", le ha afeado el consejero.

Como ejemplo de esa apuesta por "regular" en lugar de "intervenir y prohibir", el responsable autonómico de Turismo ha recordado que, "dentro de su ámbito de competencias" la Comunidad de Madrid ha anunciado la duplicación del número de inspectores o la mejora del flujo de datos "para que el conocimiento de todo ese sector haga que no proliferen los pisos ilegales", medida que anunció el pasado 18 de junio durante los Desayunos Madrid que organiza Europa Press.

CAMBIO DE LA NORMATIVA EN LA COMUNIDAD

De Paco ha concluido que la Comunidad modificará su normativa "asumiendo la realidad de lo que está pasando y también el dictamen de los tribunales de justicia para ir ajustando". "Por ejemplo, que no pueda haber viviendas de uso turístico donde hay una vivienda de protección pública; que no pueda haber viviendas de uso turístico si lo prohíbe la comunidad de propietarios por un acuerdo; que el titular de la vivienda de uso turístico tenga en cuenta que su actividad puede afectar la tranquilidad de los vecinos", ha enumerado el consejero, lamentado que frente a esta "política tranquila, sosegada y de ordenación" que "también está haciendo el Ayuntamiento desde el punto de vista del urbanismo", el Ejecutivo central esté "vendiendo" como una idea propia la necesidad de registrar todas viviendas de uso turístico en una plataforma, cuando se trata de una medida impulsada desde la Unión Europa, ha sostenido el consejero.

"Las viviendas de uso turístico son un modelo legal y lo que hay que hacer es regularlo, no prohibirlo. Lo que hay que hacer es regularlo, no intervenirlo. La prohibición y la intervención no tienen sentido porque están dentro de nuestra estructura, también económica, están generando empleo, están generando riqueza", ha remarcado.

"Los pisos turísticos tienen que ser legales, los pisos turísticos tienen que estar reglados, los pisos turísticos tienen que cumplir la norma, por supuesto, pero ni hay que intervenirlos ni hay que prohibirlos", ha zanjado.

Por otro lado, ha rechazado la propuesta de Más Madrid de imponer una tasa turística en la capital y ha cuestionado las cifras ofrecidas por sus proponentes, comparando los 65 millones de euros que, de no haber sido rechazada en el Pleno municipal, hubiera generado para las arcas públicas, según sus responsables, con los 7.000 millones de euros recaudados en impuestos o los 21.000 millones de euros con el que el turismo contribuye al PIB madrileño, ha concluido.