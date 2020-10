Pepe Álvarez califica de "puro fascismo" el intento de "despistar" al retirar del callejero a Largo Caballero y Prieto

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha calificado de "puro fascismo" el intento de "despistar" con acciones como la aprobación en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid de la retirada del reconocimiento en el callejero a dos históricos socialistas como Francisco Largo Caballero, también secretario general de UGT, e Indalecio Prieto.

Este martes se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, con los votos de Vox, PP y Cs y a instancias del grupo que dirige Javier Ortega Smith, que se elimine del callejero el nombre de Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto en virtud de la ordenanza de rotulación de vías y "en aplicación de la Ley de Memoria Histórica".

Álvarez, desde un desayuno informativo, ha pedido al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por quien siente "un profundo respeto", que no permita "por favor que el Ayuntamiento cometa la indignidad" que esa proposición aprobada representaría.

El sindicalista ha enmarcado esta aprobación en el "proceso fascistoide en el que está inmerso el país". "Partidos como PP y Cs no pueden dar este tipo de soporte por cuestiones de estricta coyuntura política", ha sostenido.

"Los madrileños y los españoles no nos merecemos en estos momentos de pandemia y dolor que se intente despistar con este tipo de aprobaciones falsas, que tienen todos los elementos para calificarlas de puro fascismo", ha manifestado el secretario general de UGT.

"UGT no se va a callar. No vamos a gritar como ellos, no vamos a comparar con nadie ni insultar", ha avanzado. Lo que harán será defender las figuras de Largo Caballero e Indalecio Prieto "con soporte internacional porque esto va a estar en la mesa de las confederaciones más importantes del mundo". "El gobierno de la ciudad de Madrid no va a quedar nada bien parado", ha lamentado.