Pepu Hernández aconseja a Ayuso "menos egos y más nosotros" tras la portada de este fin de semana

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, ha aconsejado "menos egos y más nosotros" a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, tras la portada de este domingo en el diario 'El Mundo'.

En una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, el concejal cree que Ayuso debería ser "más responsable" y no "tratar de entrar en una competición que no permite mantener el foco en la emergencia sanitaria". Y es que, según el edil socialista, parece que la jefa del Ejecutivo madrileño no está trabajando para solucionar los problemas de la ciudadanía sino "los suyos".

Tras subrayar que no desean una crisis de gobierno en momentos como los actuales, Pepu Hernández ha hecho un llamamiento a unir fuerzas para que haya "menos indefinición", dejando a un lado los "mensajes contradictorios", "con menos egos y más nosotros" dado que el de Ayuso es "descomunal". "Las críticas internas le hacen pegar bandazos cuando es el momento de la fuerza. Juntos saldremos de esto pero ella está en la división constante", ha lamentado.