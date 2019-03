Pepu Hernández cree que fue un "error" no entrar en el Gobierno con Carmena: "PSOE ha tenido más dificultades"

Publicado 04/03/2019 11:07:28 CET

Si pierde las primarias, no contempla la opción de sumarse al equipo ganador por el "recibimiento" que ha tenido de sus contrincantes

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El precandidato del PSOE para la Alcaldía de Madrid y exseleccionador de baloncesto Pepu Hernández ha señalado que fue "un error" no entrar en el Gobierno municipal con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en esta legislatura, porque el PSOE ha tenido más "dificultades" y deben presentar "un bloque más serio y concreto".

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Pepu Hernández, al ser preguntado si cree que PSOE debería haber "compartido Gobierno" con Manuela Carmena, ha señalado que fue "un error no entrar en el Gobierno" porque lo ve "desde fuera, como ciudadano", que el PSOE ha tenido "muchas dificultades".

A su juicio, el PSOE sabe cuál es su programa pero en el Ayuntamiento de Madrid "no se llevan ninguna medalla". "Yo no quiero solo más Madrid --en alusión al nombre de la plataforma de Carmena--, quiero mejor Madrid en ese aspecto", ha aseverado.

En este punto, el precandidato socialista ha asegurado que Carmena es "excelente" en su trayectoria "política y no política", porque, para él, "lo que valen son las personas independientemente de la ideología que tengan", pero cree que la regidora "ha perdido una oportunidad importante para desarrollar distintos tipos de trabajos sobre verdaderas necesidades de Madrid".

Por ejemplo, Pepu Hernández ha asegurado que "hay una desigualdad tremenda" en Madrid, más aún "en el caso de las mujeres" o, incluso, la desigualdad que existe en un mismo barrio. "Creo que se ha perdido mucho tiempo, hay que hacer una sociedad más compacta y más equilibrada, porque si no, vamos a tener problemas con la calidad del aire, la movilidad o la vivienda", ha vaticinado.

NO SE QUEDARÍA CON OTRO CANDIDATO

Al ser preguntado sobre si consigue ser candidato socialista a la Alcaldía si gobernaría con Carmena, ha indicado que ellos van a intentar llegar al Ayuntamiento con sus apoyos pero que están "abiertos al diálogo, a la puesta en común".

En caso de que no ganase las primarias y no llegase a darse ese supuesto y alguno de sus rivales le propusiese formar parte de su equipo, Pepu Hernández cree que esta situación no se daría "por el recibimiento" que tiene por parte de sus contrincantes actuales.

"Yo me presento como independiente, no como indiferente y he sido crítico también desde fuera del PSOE en muchas cuestiones. La democracia interna del partido es muy interesante y yo quería pasar por ese proceso de primarias, y saber qué tipo de apoyos tengo y eso me refuerza. Necesito ese tipo de motivaciones para seguir la pelea", ha señalado.

En cuanto a si cree que él podría ser un buen concejal de Deportes, cree que él no haría un buen trabajo porque "quizás no tendría un punto de vista justo". No obstante, este precandidato del PSOE se considera un hombre "capaz de ayudar, de poner de acuerdo a gente y de tratar de hacer una puesta en común", pese a que algunos dijeran de él que no era "una persona de primer nivel". "Para mí, las personas de primer nivel somos todos, otra cosa es que tengamos mayor o menor experiencia", ha lanzado.

A su parecer, el PSOE se asemeja al Estudiantes en la capacidad de "liderazgo, honestidad, la dignidad y el espíritu de lucha". "Yo no creo en un único líder creo en la fuerza del equipo y el PSOE lo tiene y se me ha llamado para tener un punto de vista distinto. Una visión distinta, sin prejuicios", ha añadido.

En este punto, al ser preguntado sobre algunas de las críticas que ha lanzado el cantante Miguel Bosé al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre que se ha vendido al independentismo, Pepu Hernández ha indicado que entiende "todas las críticas" pero que le gustaría que estuvieran "más basadas en argumentos que con el objetivo de sembrar dudas o sospechas o mentiras".

"Creo que esto no debería de existir en la actividad política, creando una mala sensación en la gente que no escucha más razones y más argumentos, solo sembrar dudas", ha lamentado.

Por último, sobre si cree que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy es más rápido actuando que Sánchez, Pepu ha contestado que Rajoy siempre le ha caído "bien" personalmente, que es un hombre "sensato" pero que sus ideologías no son "próximas".