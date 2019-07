Pepu Hernández dice que una reversión de Madrid Central sería "insensato" y ve la mano de Vox en la medida

Publicado 29/06/2019 19:48:43 CET

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, ha señalado que una posible reversión de Madrid Central, tras la moratoria temporal de multas, es "una medida arbitraria e insensata" y ve la mano de Vox en esta iniciativa del nuevo Gobierno municipal.

Hernández, que se ha unido a la manifestación de esta tarde a favor de Madrid Central, creo que tumbar este proyecto sería "un atraso tremendo para medio ambiente, la salud y para la pacificación del tráfico de Madrid".

"Vamos a ver si somos capaces entre todos, con este tipo de insistencias y manifestaciones, que la vamos a tener durante bastante tiempo, de que se lo piensen mejor y que no las levanten. Ellos no aportan nada nuevo, sino quitar por quitar. Da la impresión de que no hay nada más", ha añadido.

El concejal socialista ha recordado que en todas las grandes ciudades europeas han aprobado medidas similares a Madrid Central porque "no hay otra opción, no hay un plan B, para combatir la contaminación y favorecer la salud de los habitantes".

Respecto a la opinión dividida de los comerciantes del distrito Centro sobre la iniciativa de restricción de tráfico, Hernández ha señalado que se puede mejorar y que ellos están abiertos a escuchar a todos los agentes. No obstante, ha manifestado que se ha visto que es una medida "que favorece a toda la ciudad". "Se necesita más información y más transporte público para mejorar una medida que es buena".

"En contra de Madrid Central parece que están solo los grupos de derecha, con la extrema derecha tirando, que está ejerciendo un trabajo tremendo, que lo notamos en otras cuestiones. Ese tirón lo tenemos que contrarrestar de alguna forma", ha concluido el portavoz local del PSOE.