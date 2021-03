Pepu Hernández muestra su respeto a Más Madrid o sus escisiones

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, ha mostrado su "absoluto respeto" por Más Madrid o sus escisiones y ha asegurado que en el grupo seguirán colaborando "con todos los concejales".

"Absoluto respeto al proceso que están haciendo, que también es consecuencia de decisiones que tomaron anteriormente en Más Madrid", ha declarado desde la Casa de Campo, donde ha aseverado que seguirán colaborando "con absolutamente todos los concejales en la línea que el PSOE propone".

No es otra que "tratar de hacer una oposición muy leal y que en algunos casos está dando resultados con el equipo de gobierno" pero siempre asegurando que no haya "retroceso, menos vista atrás" y que no continúe el "tirón escandaloso de la derecha con la extrema derecha".

"Tendremos que esperar un tiempo para que Más Madrid o sus escisiones se pronuncien para valorar y cómo puede afectar al funcionamiento de los plenos", ha planteado Hernández, que no ha ocultado que uno de los aspectos que más le preocupan es "cómo se van a desarrollar los plenos de distrito, donde puede haber una disposición distinta".