Pepu Hernández pide, no exige, usar el remanente y pregunta al PP si su prioridad son colas del hambre o túnel de la A-5

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, ha pedido, diferenciándolo claramente de una exigencia, que el Estado autorice al Ayuntamiento a hacer uso del remanente para cubrir gastos de la Covid y no a amortizar deuda anticipadamente y ha preguntado al Gobierno del PP si su prioridad es "dar de comer a los madrileños que lo necesitan o hacer un túnel en la A-5".

"Yo soy más de pedir. Exigir es otra cuestión. No es de recibo que los pactos se condicionen a que se cumpla (la petición al Estado) y más cuando se tiene un presupuesto extraordinario, que posiblemente hay que revisar. Decir que no se van a poder cumplir la mayoría de las medidas porque no se recibe (esa autorización estatal) no es no justo", ha sostenido después de remarcar que el Grupo Municipal Socialista está "en la misma línea que la FEMP" en esta petición.

El concejal ha manifestado que "es una cuestión de pedirlo" mientras que el ministerio de Hacienda "sabe lo que está haciendo, como también la UE". En este punto ha asegurado que los pactos estuvieron "en un tris" de verse en una "complicación seria" para sacarlos adelante por la cláusula introducida por el PP sobre la financiación del remanente. Cree, por otro lado, que "es lógico que el presupuesto se tenga que revisar".

En la rueda de prensa posterior a la firma de los Acuerdos de la Villa, el socialista ha sido preguntado por los motivos por los que no parecen exportables a la Comunidad. "Tiene que haber una predisposición de quien está al mando. Si se ponen barreras y vetos ni te llegas a sentar", ha contestado.

Para el concejal es "imprescindible" que se llegue a acuerdos también en la Comunidad porque "el Ayuntamiento no puede trabajar independientemente sino coordinado", igual que con el Estado y la UE. "Si no trabajamos juntos será más difícil, no entiendo que no se llegue a acuerdos", ha sostenido después de instar a "olvidar los programas en este momento de necesidad y urgencia".

Sobre la falta de acuerdos en el Congreso, Pepu Hernández ha replicado que el Ejecutivo "está ofreciendo pactos pero unos se acercan y otros no". "El gobierno de España esta ofreciendo acuerdos y pactos porque entiende que es importante para los españoles", ha terminado.