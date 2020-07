Perpinyà acusa a Ayuso de tener mentalidad "terraplanista" centrada en "limpiar las botas a un puñado de privilegiados"

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de tener una mentalidad "terraplanista" centrada en "limpiar las botas a un puñado de privilegiados".

Durante la Sesión de Control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea de este jueves, Perpinyà ha preguntado a Ayuso por el "nivel de endeudamiento" que plantea alcanzar su Gobierno antes de afrontar un cambio en la política de rebajas fiscales, a lo que le ha contestado que lo harán creando "más empleo y pagando menos impuestos" lo que desemboca en una mayor "recaudación".

El portavoz de Más Madrid ha trasladado a la dirigente autonómica que recordara que los madrileños que se han estado concentrando a las puertas de su Gobierno "no estaban gritando ultramillonarios necesarios", sino que decían "sanitarios necesarios".

A su juicio, es una cuestión de prioridades que elijan entre proteger a los que tienen más millones de patrimonio o a las limpiadoras del Hospital Gregorio Marañón. "Hace falta un cambio de modelo y usted solo parece que está en esa mentalidad terrapalista, en un modelo de pelotazo urbanístico y regalos fiscales y pretenden recortar la sanidad pública", le ha afeado.

Así, le ha pedido que "deje de limpiarle las botas a ese puñado de privilegiados" y que "trabaje para rescatar a los millones de madrileños que se encuentran en este momento en la cuerda floja".

"NO VOY A CULPAR A LOS QUE CREAN EMPLEO", DICE AYUSO

En este punto, Ayuso se ha sorprendido de que Más Madrid hable de "trabajar" cuando "sus políticas no han creado ni un solo puesto de trabajo"; mientras el Gobierno regional ha conseguido convertir la región en la "primera potencia económica de España".

Así, ha criticado que la izquierda siempre utilice el "patético discurso" de "los ricos y los pobres, los hombres y las mujeres... divisorios y estúpidos". "No pienso expulsar a esas personas que crean puestos de trabajo en España. No sobra ni una sola persona que pueda crear empleo en la Comunidad. No voy a culpar a quienes crean empleo", ha trasladado.

Además, la dirigente madrileña ha insistido en que no hay mejor política que la del empleo, "que trabajen más personas, pagando menos impuestos". Sobre las cifras del paro, ha indicado que ya empiezan a ser "más positivas" y se comienzan a ver "los visos de la recuperación" por las políticas que han empleado en Madrid.