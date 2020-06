Perpinyà amenaza con pedir la reprobación de Escudero si no aclaran lo sucedido en las residencias en 48 horas

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Más Madrid en la Cámara regional, Pablo Gómez Perpinyà, ha amenazado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con que si no aclara en 24/48 horas lo qué está pasando con la gestión de las residencias en la región y los protocolos que han seguido ante la crisis del coronavirus, pedirá la reprobación del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

"La señora Ayuso tiene 24/48 horas para aclara qué es lo que está pasando y si no lo hace evidente desde Más Madrid tendremos que tomar iniciativas para que esta situación no se perpetúe en el tiempo. Tenemos versiones contradictorias y si el Gobierno no rectifica o no sale a dar explicaciones no descartamos pedir la reprobación del consejero de Sanidad", ha lanzado Perpinyà en declaraciones a los periodistas tras la reunión que ha mantenido con el Ejecutivo autonómico en la Real Casa de Correos.

Además de analizar las propuestas del Gobierno regional, en la reunión el tema central ha sido la situación de las residencias, ya que, a su juicio, "lo que se está viviendo en estos momentos es de absoluta gravedad" con "miembros del Gobierno que están haciendo sentir a todos los madrileños una inmensa vergüenza".

Perpinyà ha recordado a Ayuso y al vicepresidente, Ignacio Aguado, la comisión de investigación sobre residencias que han registrado los grupos de izquierda en el Parlamento madrileño que espera que no "obstaculicen". También, les ha trasladado el 'Acuerdo de los Aplausos' en el que Más Madrid ha estado trabajando en las últimas semanas, con unas cien medidas de choque.

CALIFICA DE "ESCUETO" EL PLAN DE 30 MEDIDAS

Asimismo, han estado conversando sobre fiscalidad y les ha trasladado que le parece "imposible pretender a través del endeudamiento y a través de los recortes de algunas partidas presupuestarias fundamentales mantener esta situación de paraíso fiscal, cuando es el momento de que todos los sectores problacionales arrimen el hombro".

Por último, el portavoz de Más Madrid ha asegurado que ha salido "satisfecho" del encuentro porque han conseguido exponer las ideas principales y el compromiso de su grupo y que Ayuso se ha comprometido a apostar por el diálogo y que "no caiga en agua de borrajas".

No obstante, ha criticado que el plan de reconstrucción de 30 medidas presentado por el Ejecutivo regional "es escueto y tiene propuestas sin detallar".