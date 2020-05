Perpinyà espera que Ayuso no haya solicitado que Madrid entre en fase 1 por "cálculos políticos"

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Más Madrid en la Cámara regional, Pablo Gómez Perpinyà, ha señalado este miércoles que espera que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no haya solicitado al Gobierno central que la región entre en fase 1 por "cálculos políticos".

Así, el Gobierno de la Comunidad de Madrid pedirá al Ejecutivo central entrar en la fase 1 de la desescalada el día 11 de mayo.

A este respecto, Perpinyà, en su cuenta de Twitter, se ha mostrado "sorprendido" de que "Madrid no estuviera lista para la fase 1 por la mañana y por la tarde sí". "Esperamos que Ayuso haya tomado la decisión con datos en la mano y no con cálculos políticos. Madrid ha sufrido demasiado como para pisar en falso ahora", ha lanzado el portavoz.

El debate sobre si la región debía o no pasar o no a la siguiente fase comenzó este miércoles por la mañana, en la reunión que mantienen semanalmente los miembros del Consejo de Gobierno, y continuó por la tarde en un nuevo encuentro telemático, que ha concluido sobre las 18.45 horas. "No es momento para contradicciones, peleas internas o desplantes. Sean responsables y pónganse de acuerdo", pedía momentos antes Perpinyà.