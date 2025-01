Una placa homenajea en Madrid a Bienvenido Romero, policía asesinado por el Grapo en 1979 en la escalera de su casa

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha homenajeado este miércoles, mediante la colocación de una placa conmemorativa, a Bienvenido Romero, un policía municipal que fue asesinado en enero de 1979 por los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (Grapo).

Bienvenido Romero, con 55 años y tras más de 26 en activo, recibió varios disparos a bocajarro en la escalera de su edificio, ubicado en la calle Doña Mencía de la capital. En la fachada de ese inmueble se ha colocado una placa en su recuerdo.

Al descubrimiento de la misma ha acudido la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, quien ha insistido en que "es de justicia que los madrileños, sobre todo las generaciones más jóvenes, sigan conociendo las cosas que pasaron y cómo se produjeron aquellos asesinatos".

Sanz ha reconocido que sucesos como este pueden no estar tan presentes en la memoria colectiva como los cometidos por la banda terrorista ETA. Sin embargo, ha hecho hincapié en que "el Grapo causó mucho dolor, también en Madrid" y que "fueron muchas las personas asesinadas", como en el caso de Bienvenido Romero, "por cumplir con su tarea en todos y cada uno de los días".

UN RECUERDO A PESAR DEL PASO DEL TIEMPO

La dirigente madrileña ha admitido que, a pesar de haber pasado casi cinco décadas desde el asesinato de Romero, Madrid le "debe" un recuerdo tanto a las familias como a las personas asesinadas. A su vez, ha considerado que se llevan a cabo este tipo de acciones "para que las generaciones más jóvenes conozcan lo que sucedió y conozcan esa realidad".

La memoria de las personas de menos edad también preocupa a la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, que ha estado presente en este acto de memoria y ha afirmado que "la gente joven no sabe absolutamente nada de lo que pasó en España".

En este sentido, Araluce ha valorado positivamente la ubicación de la placa, frente a un colegio, "porque esto va a servir también para que los niños pregunten a ver qué fue el Grapo, qué grupo terrorista fue", y que los niños de ese centro "tengan un poco de memoria".

"Somos víctimas que al final, en su día, no tuvimos atención prácticamente ninguna, porque la gente miraba para otro lado y no tuvimos prácticamente ninguna atención. Ha pasado el tiempo, y esto sirve para recordar, para recordar que esas muertes no fueron en vano", ha defendido.

En la línea de la política del Ayuntamiento en materia de víctimas del terrorismo, la vicealcaldesa ha recordado que "todavía hay algunas placas pendientes por poner" tanto de asesinados por el Grapo como de ETA.