Podemos pide al Defensor parar la devolución a Marruecos de 23 'menas' y porque "atenta contra los Derechos del Niño"

Publicado 25/04/2019 12:40:30 CET

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Serra, y la responsable del Área de Migraciones de Podemos, Dina Bousselham, han presentado este jueves una queja ante el Defensor del Pueblo por el inicio del proceso de devolución a Marruecos de 23 menores extranjeros no acompañados (MENAS) residentes en Madrid ya que considera que "atenta contra los Derecho Internacional y los Derechos del Niño", por lo que pide la paralización de este proceso.

En declaraciones a Europa Press, Serra ha explicado que este trámite administrativo "vulnera la Convención Internacional de los Derechos de la Infancia, que dice claramente que un menor cuando entra en España tiene que ser tutelado, protegido y garantizados todos sus derechos".

"Estos niños además no están siendo escuchados, no sabemos en base a qué criterios arbitrarios están eligiendo a los niños de los centros de protección precisamente para evitar su saturación. Lo que debería hacer el Gobierno regional es poner plazas para que los niños estén atendidos en condiciones y el Ministerio del Interior salvaguarde sus derechos. Por eso, pedimos al Defensor que proteja a estos menores", ha explicado.

Serra ha mencionado una sentencia del Tribunal Constitucional de 2006, que apuntaba que no se podía devolver los menores que entraran en España, que tenían que ser protegidos. "Y lo que está haciendo el Gobierno de España es adecuarse a un acuerdo con Marruecos de 2012, un país que vulnera los Derechos Humanos sistemáticamente", ha apostillado.

La también diputada autonómica se queja también de que no tienen mucha información sobre este proceso de expulsión, solo que han acudido a los centros de protección donde hay menores extranjeros "malviviendo", como en el de Primera Acogida de Hortaleza, y han seleccionado algunos. "Es una selección arbitraria. La Comunidad, en vez de poner plazas para proteger a las infancia, resuelve la falta de recursos devolviéndonos a Marruecos", ha añadido.

Por su parte, Bousselham ha afirmado que esperaban que el Gobierno regional del PP vulnerara los Derechos Humanos y los Derechos del Niño pero le parece "una auténtica vergüenza en este caso que sea el Gobierno de España el que esté aplicando una medida que lleva el PP en su programa electoral".

"No puede ser que el PSOE y el Gobierno de España un día esté defendiendo los derechos humanos y el otro lo contrario. No puede ser que acoja al Aquarius y sistemáticamente esté impidiendo que Salvamento Marítimo haga su trabajo en el Mediterráneo, que es el de salvar vidas. No puede ser que digan que están defendiendo la legalidad internacional cuando vemos todos los días cómo se vulneran los derechos de las personas migrantes, y en este caso de menores", ha lanzado.

En su opinión, "están absolutamente pasando por encima la Convención de Derechos del Niño y haciendo deportaciones, porque esto es una deportación". "Al igual que están haciendo devoluciones en caliente, contraviniendo los derechos internacionales y los Derechos Humanos en nuestra frontera sur", ha manifestado.

Bousselham ve "vergonzoso que tenga que acudir la Justicia Internacional a sacarle los colores a España porque no defiende una cosa tan sencilla, como es defender los Derechos del Niño y los Derechos Humanos". "Siempre están las sentencias europeas e internacionales recordándonos que estamos vulnerados estos derechos, ya sea con las devoluciones en caliente o con una cosa absolutamente irresponsable que es que no se anteponga los derechos del niño a sus estatus migratoria. Solo pedimos que se respete la legalidad internacional y los derechos humanos", ha agregado.

Así, la también miembro de la gestora de Podemos en la Comunidad de Madrid ha insistido en que este caso es "una auténtica vergüenza" y ha indicado que Unidas Podemos "es la única garantía de la defensa de los Derechos Humanos" y en las elecciones generales, autonómicas, municipales y europeas "lo demostrarán en las urnas". "Está claro que los compromisos con la defensa de los Derechos Humanos y la agenda antirracista es inquebrantable y va a seguir siendo así", ha concluido.

En la queja ante el Defensor del Pueblo, a la que ha tenido acceso Europa Press, Podemos pide al Defensor que inicia todas las acciones legales para la paralización de este proceso de expulsión de menores y que se persone tanto en Fiscalía de Menores como en la Comisaría General de Enxtranjería, que es la que supuestamente ha seleccionado a estos 23 menores, "al objeto de comprobar los detalles de este procedimiento y velar por que se garanticen los derechos de estos menores".