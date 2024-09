Poesías, ejercicios y tecnologías, los talleres que "aportan y cambian" la vida de 64.000 mayores madrileños

Estas actividades buscan reforzar el papel activo de los mayores en la sociedad, así como potenciar sus habilidades



MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Poesías, ejercicios físicos, uso de las aplicaciones tecnológicas, papiroflexia, podcast y jazz son algunas de las temáticas de los talleres de la Fundación 'la Caixa' que buscan acompañarles a conseguir sus retos en un entorno de participación activa y reconociendo sus capacidades, experiencias y compromiso con la sociedad.

Durante el último curso, un total de 64.162 personas mayores de la Comunidad de Madrid han participado en las 1.426 actividades del programa Personas Mayores realizadas en los centros que forman la red de centros propios y en convenio con la administración. Una de ellas ha sido Paloma Alcubilla de la Fuente, periodista jubilada que buscaba algo que "aportara en su vida".

"Yo quería algo que aportara y cambiara mi vida. Soy una persona común que tiene inquietudes. Desde que encontré estas actividades me he involucrado mucho y he explorado el universo de otras personas", ha destacado en declaraciones a Europa Press.

Paloma ha asegurado que "no es fácil" encontrar talleres de diferentes áreas y quería un lugar "donde traten bien a las personas mayores". Con las actividades de 'la Caixa', ha descubierto otras pasiones escondidas: el ajedrez, la papiroflexia o hacer 'collage'. Asimismo, ha agradecido que los ejercicios de gimnasio sean "adecuados" para sus problemas de tonificación.

En declaraciones a Europa Press, el director del programa de la Fundación 'la Caixa', David Velasco, ha defendido que todas las actividades impulsadas "buscan que los mayores adquieran nuevos conocimientos, reconozcan sus habilidades existentes o descubran otras nuevas para potenciarlas". Por ejemplo, con contenidos que promuevan la salud, las relaciones y el desarrollo personal.

LOS MAYORES, UN GRUPO HOMOGÉNEO

"Hay que recordar que las personas mayores son un colectivo homogéneo, de tres o cuatro generaciones diferentes y con diversas necesidades. Con estas actividades, nos acercamos a ellos y reforzamos el papel activo que tienen", ha defendido Velasco.

Para continuar atendiendo a sus inquietudes, 'la Caixa' ha lanzado para este año dos nuevos talleres presenciales: 'Escritura e Interpretación Periodística' y 'Escritura Poética'. Ambas actividades, creadas por expertos, buscan fomentar la creatividad y la imaginación de las personas mayores, así como contribuir a potenciar el sentido crítico.

Paloma ha celebrado la apuesta de la Fundación por estas temáticas. "Yo creo que ayudará a muchos a saber cómo se fabrica una noticia y a saber diferenciar y ver. A veces empleamos palabras, como 'facha', sin conocer lo que hay detrás. Los seres humanos somos críticos y hay que conocer nuestro alrededor", ha defendido. En cuanto a la poesía, ha subrayado que "hay que tener curiosidad por las cosas", así como "dar brillantez a nuestra vida normal".

El director del programa ha explicado que a la hora de formular la programación del nuevo curso "tienen muy en cuenta las opiniones de los mayores, así como las propuestas de los expertos. "Queremos ser más innovadores y ser complementarios a la Administración pública", ha recalcado.

Así, en 'Escritura e Interpretación Periodística' las personas aprenderán las claves básicas para interpretar textos periodísticos en diversos formatos, tanto escritos como audiovisuales. En 'Escritura Poética', las personas mayores descubrirán cómo escribir y "sentir" la poesía, buscando potenciar la sensibilidad.

ACTIVIDADES 'ONLINE'

Aparte de las actividades presenciales, 'la Caixa' también cuenta con talleres virtuales para acercar las actividades de una forma "inclusiva" y "disminuir la brecha digital". En este nuevo curso se unirá el taller 'Entrena' a 'Despertar con una sonrisa', '¡En forma!', 'Alimenta tu bienestar', 'Zoom y WhatsApp'.

"Tenemos que dar instrumentos para que el mayor sea autónomo. Nos centramos en enseñar a hacer trámites por Internet o pedir citas con el médico. La tecnología es una vía para llegar y suelen tener mucho éxito. Hay que recordar que ahora la mayoría de los mayores tienen dispositivos electrónicos", ha indicado Velasco.

Por su parte, Paloma ha destacado que la Fundación 'la Caixa' supo dar respuesta a las necesidades de los mayores durante la pandemia y mantuvo los cursos a través del formato 'online'. "Hay personas mayores que desechan Internet, pero creo que debemos aprender y a valorar estas cuestiones porque son un plus para nuestras vidas", ha recalcado.