Policía Municipal de Madrid doblará efectivos los findes de Navidad en zonas comerciales y vigilará aforos de comercios

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid aumentará un 75 por ciento los efectivos, llegando a doblarlos los fines de semana y festivos, para controlar las zonas más comerciales y frecuentadas de la capital durante esta temporada navideña y vigilará los aforos de los comercios para que no los sobrepasen.

Así lo ha indicado este mediodía Javier Fernández, comisario de la Policía Municipal, que ha detallado que agentes de uniforme y paisano controlarán este año no solo posibles conductas delictivas e incívicas, sino también el cumplimiento de la normativa antiCovid.

Así, velará para que no haya aglomeraciones, que se mantenga la distancia de seguridad, que los peatones lleven bien puesta la mascarilla y que no haya grupos de más de seis personas. "Intentaremos avisar a la gente y no descartamos restricciones o evitar el paso en determinadas zonas. También contemplamos la posibilidad de usar los drones de vigilancia en momentos clave, sobre todo el puente de diciembre", ha dicho el comisario.

El dispositivo arranca hoy y seguirá hasta el día 7 de enero. Se trata de un dispositivo marco, pero luego habrá otros de seguridad y movilidad específicos en Nochevieja, San Silvestre o Cabalgata de Reyes, que estarán condicionados este año por las restricciones y de los que ya se darán los detalles más adelante.

HASTA 100 AGENTES MÁS

El dispositivo marco de la Policía Municipal de Madrid contará con entre 75 y 100 agentes más, como indicó ayer jueves en rueda de prensa posterior a Junta de Gobierno la delegada de Seguridad y Emergencia, Inmaculada Sanz.

Durante todos los días que se mantenga este operativo especial de Navidad se ha planificado la presencia de al menos indicativos de la Unidad de Gestión de la Diversidad en aquellos lugares donde se estime que pudiera haber incidencias relacionadas con las competencias propias de dicha unidad.

Habrá más presencia policial para vigilar posibles aglomeraciones en el distrito de Salamanca, plaza de Dalí-Palacio de los Deportes, eje Serrano y avenida de Felipe II y plaza del Descubrimiento; en Retiro, Paseo del Prado y Parque del Buen Retiro y Jardín Botánico; en Arganzuela, Méndez Álvaro-Hipercor; en Tetuán, zona comercial Orense-Azca y Raimundo Fernández Villaverde.

En la zona del centro comercial Príncipe Pío; en Latina, en el centro comercial Aluche y zona intercambiador Aluche; en Carabanchel, en la zona comercial Islazul; en Usera, en Plaza Río 2; en Hortaleza, en zona Gran Vía Hortaleza-Palacio Hielo-Campo de las Naciones y zona Sanchinarro.

También en la zona comercial e influencia de La Vaguada, y avenida Monforte de Lemos-Ginzo de Limia; en Ciudad Lineal, zona Arturo Soria (Plaza Norte) y el eje de Alcalá, y Alcalá-Hermanos García Noblejas. También se controlará el aforo en la zona centro comercial Plenilunio, y centro comercial Las Rosas; en Moratalaz, Plaza del Encuentro-Avenida Moratalaz-calle Manuel Machado, y centro comercial Alcampo; en Puente de Vallecas, Avenida Albufera; en Villa de Vallecas, centro comercial La Gavia.

Sanz ha precisado que "no habrá una Campaña de Navidad al uso, aunque sí se ha elaborado un Plan Especial". Por tanto, se incrementará, entre otros lugares, la presencia en el entorno de la Puerta del Sol, la Plaza Mayor y las calles Preciados, Carmen, Mayor, Callao y Gran Vía. Algunos agentes realizarán el servicio de 'paisano' y sin uniformes, ya que se formará un grupo especial anti-hurtos.

PRECIADOS, CARMEN Y SOL

Las calles peatonales como Preciados y Carmen, podrían tener un único sentido de circulación si los agentes y los mandos operativos allí presentes lo considerasen adecuado.

Así, a la calle Preciados se accedería únicamente por la Puerta del Sol (cerrando el acceso por la Plaza de Callao), siendo el acceso a la calle del Carmen desde Callao. Para ello, además, podrían instalarse señales luminosas (aunque no este fin de semana).

Se prestará especial atención a las actuaciones artísticas callejeras que puedan dar lugar a concentraciones de gente por representar un riesgo para la salud pública.

VEHÍCULOS PESADOS EN GRAN VÍA

Al estar en nivel 4 de alerta antiterrorista y ante la previsión de que en estas fechas pueda haber más gente de la habitual en esta zona céntrica, vuelve a restringirse este año la circulación de todos los vehículos de más de 3.500 kilos de Masa Máxima Autorizada desde el 4 de diciembre hasta el 7 de enero.

Hoy se publicará en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (BOAM) la resolución del coordinador de Seguridad y Emergencias para restringir la entrada de vehículos pesados en Gran Vía.

Quedan excepcionados de esta prohibición autobuses de la EMT, autobuses de transporte turístico de concesión municipal, con itinerario fijo y reiteración de horario y calendario, los autobuses de transporte urbano de viajeros para contemplar la iluminación navideña, "si finalmente los hubiera", siempre que sean organizados por el Ayuntamiento, así como unidades móviles de producción y retransmisión audiovisual, entre otros.

