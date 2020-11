Policía Municipal de Madrid puso este puente 547 multas de botellón, 935 por no llevar mascarilla y actuó en 400 fiestas

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid interpuso este puente de la Almudena un total de 547 denuncias por consumo de alcohol en vía pública durante este puente, en el marco de las actuaciones y del operativo especial que lleva a cabo para evitar los botellones desde finales de julio.

Según ha informado esta mañana la concejal delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz municipal, Inmaculada Sanz, este operativo especial policial para evitar los botellones se le ha sumado el control de fiestas ilegales en domicilios y locales desde que la entrada en vigor de las distintas órdenes de las autoridades sanitarias. Para llevar a cabo estas funciones, en los últimos meses se ha doblado el número de agentes de Policía Municipal.

En este puente, los agentes ha intervenido en unas 400 fiestas privadas, celebradas en domicilios o en locales que superaban la hora de cierre. En algunas de ellas había un número de personas superior al permitido y no se usaban mascarillas ni otras medidas de seguridad frente al Covid-19.

Además, la Policía Nacional interpuso propuesta de sanción a 935 ciudadanos por no usar mascarilla estando obligados a ello durante el actual estado de alarma y denunció a 656 personas por agruparse más de seis.

En cuanto al incumplimiento de horarios de establecimientos, los agentes han cursado 31 propuestas de sanción. Y sobre la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno, 1.028 denuncias.

Asimismo, la Policía Municipal ha controlado a 6.548 personas y a 3.914 vehículos durante el estado de alarma durante estos días festivos. "Hemos reforzado los turnos de viernes por la tarde, fines de semana, festivos y horario nocturno, calibrando en cada momento a las necesidades que pudiera haber", ha dicho Inmaculada Sanz.

"Nos preocupa que haya personas que no hayan comprendido la gravedad de la situación y nos pongan en riesgo a todos con sus comportamientos. Por eso vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para combatir esas actitudes. Los servicios de Madrid Salud han puesto carpas en las calles para informar a la población. Desde el Ayuntamiento estamos haciendo todos los esfuerzos para transmitir los mensajes de las autoridades sanitarias nos va trasladando; pero lamentablemente algunas personas no lo han entendido, que ponen en riesgo no solo a ellos, sino al resto, y en riesgo la capacidad de recuperación económica y social que está viviendo el país, que también es una tragedia terrible", ha manifestado la portavoz municipal.