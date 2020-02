Policía sitúa a Serra como "la instigadora" de los disturbios en el desahucio de 2014: "Se ensañó conmigo por ser mujer"

Publicado 12/02/2020 13:45:27 CET

"Tu hijo tendría que tener una pistola para pegarte un tiro", le gritó Serra a una de las agentes según su declaración

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Varios de los agentes de la Policía Municipal de Madrid que participaron en el dispositivo policial de los altercados producidos el 31 de enero de 2014 en el barrio de Lavapiés han situado en el juicio contra la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, a la acusada como "la instigadora" de los disturbios al llevar "la voz cantante" entre los dos grupos de alborotadores, aseverando que lanzó objetos junto al resto de las personas que participaron en las protestas contra un desahucio.

La Sala de lo Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que celebra el juicio contra Serra por delitos de desórdenes públicos y atentado a la autoridad ha escuchado el relato de casi una decena de agentes, una versión que dista de la ofrecida por la acusada durante su declaración.

Los agentes de la Policía Municipal formaron parte de dos cordones policiales que se desplegaron para contener los altercados: uno de ellos en la esquina de Mesón de Paredes con la calle Tribulete y otro con esquina a la calle Embajadores. Los concentrados lanzaron a los agentes piedras, adoquines, ceniceros, macetas y vallas, entre otros objetos.

Serra, que afronta una petición fiscal de 23 meses de cárcel, ha negado haber tirado objetos a los agentes y ha indicado que se encontró con la protesta al salir del Metro, de camino a su casa, tras regresar de la Facultad de Somosaguas, en Pozuelo de Alarcón, donde en aquella época estudiaba un máster. Según su relato, se alejó en el momento de las cargas por "miedo" y al estar sola.

El primero de los agentes de la Policía Municipal de Madrid en comparecer y que participó en el dispositivo policial ha relatado que al inicio de la concentración había unas quince personas y al final "un montón", indicando que venían con la intención de increparles, insultarles y escupirles.

"No venían con ánimo de hablar", ha dicho especificando que les escupieron y les insultaban con "lindezas". "Yo la reconocí como una de las que estuvo ahí", ha señalado respecto de Serra, a lo que ha agregado que la identificó sin "ningún genero de dudas".

"Era una de las que tiró cosas e insultó", ha dicho. "Tiraban botellas, adoquines, todo lo que encontraban a su paso", ha relatado y ha narrado que a una compañera la tiraron un ladrillo y se quedó "un poquito inconsciente".

A preguntas del abogado defensor, ha señalado que no sabe si se sentó pero ha dicho que fue "la instigadora" de lo que se había montado. "Había mucha gente y entre ellos estaba ella. Se que lanzó objetos pero no se en qué momento", ha aseverado el agente sin saber concretar.

UNA DE LAS LÍDERES

Otro de los policías municipales que intervino en el cordón policial, responsable de los efectivos desplegados en la calle Tribulete, ha narrado que los concentrados les insultaron al grito de "fascistas" y "sinvergüenzas". Así, ha señalado que Serra era una de las líderes que daba instrucciones a los manifestantes, concentrados en dos grupos separados: en la calle Tribulete y en la calle Embajadores.

"Me fijé en ella. Pero no puedo precisar si lanzó un adoquín u otro objeto. Esta joven increpó a una compañera y posiblemente estuvo desde un principio", ha recordado con claridad dado que ese día al estar al mando del operativo iba recibiendo datos de los agentes desplegados en los dos cordones policiales que se montaron dentro del dispositivo.

Otro de los agentes ha subrayado que la acusada lanzó objetos y que incluso él resultó lesionado de esos lanzamientos. Le llamó la atención de que Serra tenía "un ir y venir" de los grupos y tenía "la voz cantante", con insultos "muy directos" hacia los agentes. "Era muy llamativa", ha dicho.

Asimismo, una de las policías denunciantes ha señalado que Serra se ensañó con ella por ser mujer. "Me dijeron hija de puta, no te quiere nadie, que mis hijos se iban a avergonzar de mí. Os pagan los mandos la cocaína", ha relatado entre sollozos. "Mi sensación era que eran las cabecillas. Me afectó que dos chicas me atacaran", ha dicho.

De igual modo, otra policía ha aseverado que la persona que está en la sala se ensañó con ella con insultos como "tu hijo tendría que tener una pistola para pegarte un tiro" y ha explicado que resultó lesionada. "A Serra la vi toda la mañana y se iba moviendo de un sitio a otro", ha relatado. La testigo sufrió secuelas por el fuerte golpe que recibió.

ATESTADO POLICIAL

Por otro lado, el instructor del atestado policial, perteneciente a la Brigada Provincial de la Policía, ha explicado que su grupo se encargaba de investigar a determinados grupos que se infiltraban en desahucios para ejercer determinada violencia.

En este caso, las diligencias se sustentaron en el visionado de vídeos, en el testimonio de los agentes que acudieron al desahucio, donde se produjeron "disturbios graves", y con los reconocimientos fotográficos.

El abogado le ha preguntado por qué los agentes no ofrecieron características físicas de las personas identificadas, a lo que ha replicado que sí lo hicieron y que una de los agentes identificó sin género de dudas a la acusada por insultarla con "una inquina especial".