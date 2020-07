PP afea que Podemos busque convertir en "un circo" comisión de residencias y dañar la "honradez del adversario político"

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, ha criticado este jueves que Unidas Podemos busque convertir en "un circo" la Comisión de Investigación sobre residencias para "generar titulares" y dañar "la honradez del adversario político" y del Gobierno regional.

Así lo ha señalado el parlamentario popular a su llegada a la Asamblea de Madrid antes de asistir al Pleno, donde ha cargado contra la portavoz del Grupo de Unidas Podemos, Isabel Serra, por pedir nada más constituirse la Comisión la comparecencia de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

"El anuncio de Podemos refleja lo que son estas comisiones de investigación cuando las impulsa la izquierda y sobre todo cuando las controla la izquierda. Y es convertirla en un circo para generar titulares", ha recalcado.

Seguidamente, ha censurado que Serra haya conseguido un titular diciendo que Ayuso tiene que comparecer. "Lo que tiene que hacer la señora Serra, condenada por agredir e insultar a una mujer policía, sería anunciar su dimisión. Es la menos legitimada para exigir responsabilidades políticas y menos a la presidenta regional", ha aseverado el portavoz popular.

"Lo que no tiene sentido es que estemos arrancando los trabajos en los que vamos a escuchar a gente y al mismo tiempo haya grupos de la izquierda presentando iniciativas que son auténticos programas electorales. Para qué vamos a escuchar a gente si ya hay grupos que tiene sus conclusiones. Ese es mal camino. Nosotros vamos dispuestos a escuchar y tomar nota", ha reseñado.

Además, ha señalado que a una comisión está obligado a ir cualquier persona llamada si bien eso se verá en el momento de registrar a los comparecientes. "Cuando la primera noticia que genera Podemos es que van a llamar a Ayuso demuestran que su verdadero objetivo no es mejorar las residencias, sino dañar la honradez del adversario político y hacer daño al Gobierno regional", ha criticado defendiendo el trabajo realizado por las diferentes consejerías para hacer frente a la lucha contra el Covid-19.

Así, ha insistido en que "no hay mejor defensa contra la incapacidad del Gobierno de España" y de su vicepresidente Pablo iglesias que atacar a quien ha sido un ejemplo de gestión".

A preguntas sobre a qué achaca que no haya lealtad de los grupos hacia el Gobierno de Ayuso mientras sí lo hay hacia el Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez-Almeida, ha recordado que cuando el Gobierno regional decidió a primeros de marzo que había que tomar medidas para frenar la propagación del virus convocó al resto de los grupos parlamentarios.

"Está por ver que algunas de las legítimas demandas hechas desde marzo hayan recibido el apoyo de la oposición. Ninguna. Nunca hemos recibido el apoyo para tener mascarillas para los madrileños. Y ahora cuando se piden más controles para Barajas, recibe insultos", ha reprochado.

DISPUESTOS A ESCUCHAR

Por otro lado, Serrano ha subrayado que hay que tener disposición de escuchar opiniones en la Comisión de Estudio de Reconstrucción, indicando que habrá algunas en las que estarán de acuerdo mientras que en otras no.

Al respecto, ha señalado que los grupos tendrán que ponerse de acuerdo, criticando que el PSOE no tenga voluntad de llegar a un pacto con el resto.

"Si los grupos de izquierda pretenden concluir los trabajos en una subida de impuestos, el PP no va a votar a favor. Y si la izquierda pretende aprovechar esta crisis para acabar con la colaboración público privada, el PP no va a votar a favor, al igual que no lo hará si quiere acabar con las excusas del dolor de esta pandemia con una de las señas tan valoradas como es la libertad en la educación, sanidad...", ha dicho.

"Tenemos nuestras líneas rojas y confío en que la izquierda no pretenda imponer lo que los madrileños llevan rechazando 25 años", ha apostillado.