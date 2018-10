PP contrapone el modelo educativo del adoctrinamiento con el de la libertad y PSOE le achaca el de las "manos sucias"

Publicado 26/09/2018 15:27:42 CET

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha contrapuesto, con la educación concertada como telón de fondo, el modelo del adoctrinamiento, que ha relacionado con la izquierda, con el de la libertad, el que defiende su grupo, lo que ha sido replicado por el portavoz socialista de Educación, Ignacio Benito, que ha calificado el modelo educativo de los populares como el de las "manos sucias".

Almeida ha llevado al Pleno una proposición para apoyar la educación concertada, que no ha salido adelante por los votos de rechazo de Ahora Madrid y PSOE. De la concertada, el concejal del PP ha recordado que es una educación también sustentada con fondos públicos y ha añadido, a renglón seguido, que ellos defienden el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos.

La propuesta llega después de que el Gobierno de la Nación haya anunciado que pretende eliminar el requisito de demanda social en la concertada, algo que ha tachado de "espantajo" por parte del PSOE, como lo es el Valle de los Caídos. "Que la izquierda deje de poner sus sucias manos en la educación de nuestros hijos", ha lanzado a PSOE y Ahora Madrid. Benito le ha contestado que el modelo de las "sucias manos" es el de los populares.

"¿Se necesita defender la educación concertada en Madrid? Si hay algo amenazado es la educación pública porque se han embarcado en la atroz misión de desmantelarla porque temen que sea la herramienta para alcanzar la igualdad de oportunidades", ha replicado Benito a la bancada popular.

El socialista ha exigido al PP que "pidan perdón a los madrileños por dar la orden de masificar colegios públicos en Vallecas o Moratalaz". "No vamos en contra de la concertada. En Madrid no existe el libre derecho de elección de centro y si no vayan al Ensanche de Vallecas y pregunten a los padres y madres, que no pueden elegir porque a esos barrios no ha llegado más que la privada y la concertada mientras siguen esperando los institutos públicos", ha manifestado.

Almdeida ha culpabilizado al PSOE de la "política educativa de los barracones" en Andalucía frente al del PP, el de la libertad, "el del esfuerzo frente al que permite pasar con cuatro asignaturas para no estigmatizar". A Cs les ha pedido que "se hagan mayores de edad" porque no pueden decir que apoyarían en el gobierno a Ángel Garrido (PP) o a Ángel Gabilondo (PSOE).

La delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, ha manifestado que el Gobierno municipal no se opone a la educación concertada sino al "abandono sistemático de la pública en favor de la privada en la Comunidad". "Abogamos por lo público y lo de todos y ustedes (al PP) por lo de algunos, por la privada", ha señalado. También ha reprochado la "masificación de las aulas" promovida desde el Gobierno regional y que el PP "achacan a la llegada masiva de inmigrantes".