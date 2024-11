PP cree que la comisión "es más necesaria que nunca" tras el silencio e "hipocresía del matrimonio Sánchez-Gómez S.A."

No desvela si llamarán al presidente del Gobierno e insiste en que ha habido uso "fraudulento de recursos públicos" de la UCM

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de Madrid cree que la comisión para investigar si hubo trato de favor de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) con la mujer del presidente, Pedro Sánchez, "es más necesaria que nunca" después de que Begoña Gómez se haya acogido a su derecho a no declarar este miércoles, lo que a ojos 'populares' certifica "la hipocresía del matrimonio Sánchez-Gómez S.A.".

Así lo ha planteado el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, en los pasillos de la Cámara después de que Gómez haya comparecido en la primera sesión de la comisión y haya asegurado que este espacio y las denuncias tienen "un objetivo político".

Díaz-Pache, por su parte, ha afirmado que Gómez lo que ha hecho es "gala de opacidad", lo que contrasta con lo que "proclama Pedro Sánchez", quien "prometía transparencia y ha traído silencio".

"No declara en sede judicial, no declara en esta sede legislativa, no da cuenta de los medios de comunicación y lo que tenemos es una mujer del presidente del Gobierno que se aprovechó de su condición de mujer del presidente del Gobierno", ha afirmado el portavoz 'popular'.

Díaz-Pache ha afirmado que "se benefició para acceder y para medrar profesionalmente" utilizando la universidad pública, los recursos de todos los madrileños para conseguir una cátedra que "no le correspondía", unos estudios que "no le correspondían" y dirigir unos másteres "a los que no tenía derecho ni siquiera a acceder como estudiante".

"Esta señora se ha apropiado de un software, ha utilizado la universidad pública de todos para su interés personal y esta comisión ha quedado justificada hoy que es más necesaria que nunca", ha proseguido.

El portavoz del PP en la Cámara ha insistido en que Sánchez "en su primera carta lacrimosa" --antes de los cinco días de reflexión-- prometió que "daría las explicaciones correspondientes de un caso que decía que no existía". Ha criticado que tras el paso de Gómez por la Cámara de Vallecas las dudas "sigan sobre las mesa" y a exigido que se aclaren "en algún momento".

Ha criticado, además, que desde la izquierda y Gómez se haya criticado el fin político de la comisión cuando "la universidad pública interesa mucho" especialmente la "utilización fraudulenta de recursos públicos de la universidad para meter a profesionalmente, valiéndose de la condición de esposa del presidente del Gobierno". "Yo creo que es suficientemente serio para que podamos estudiarlo aquí", ha remarcado Díaz-Pache, quien no ha desvelado si llamarán a Pedro Sánchez a comparecer.

LAS 20 PREGUNTAS DEL PP A GÓMEZ

A lo largo de su intervención, la portavoz del PP en la comisión, Mercedes Zarzalejo, ha planteado veinte preguntas a Begoña Gómez que se han quedado sin respuesta.

En una primera batería le ha preguntado cuál es su "vinculación con la UCM" y si se presentó a algún proceso de selección; cuál ha sido su "pasarela" para llegar a su cargo "con un Bachiller y un título no oficial de una academia"; y por qué se presentaba como licenciada en Marketing y Dirección de Empresas "si no era licenciada".

Ha reclamado que le explique quién llamó al rector de la UCM, Joaquín Goyache, para que fuera a Moncloa y si fue su marido, quién recibió a Goyache, de qué se habló y cuánto duró la reunión; si no le pareció "raro" que le propusieran como directora de la cátedra cuando en el Convenio se señalaba que la Comisión de Seguimiento proponía un Director de la Cátedra de entre los profesores o (antiguos) PAS con vinculación permanente y ella no era ninguna.

Zarzelajo ha preguntado cuánto cobrada por esos trabajos en la universidad, qué mérito tenía para que su cátedra fuera una de las 8 con mejor dotación económica; si tuvo relación con el CEO de Globalia y negociador del rescate de Air Europa o si su cátedra ha tenido alguna relación con la misma o con sus filiales.

Le ha requerido información sobre la segunda reunión con Hidalgo y si hablaron de captación de fondos para su cátedra o para presentarle oportunidades de negocio y tratar de conseguir su respaldo; ha planteado si sería mejor que aclarase si "hay algún vínculo más" de ella con estas empresas tras pedir la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil "ampliar diligencias".

Ha preguntado también si se ha reunido con Javier Hidalgo y con Víctor de Aldama en San Petersburgo y quién pagó ese viaje; y también si se apoderó del software que ordenó desarrollar para la cátedra que dirigí ay que se financió con los fondos de la UCM.

"Para el "desarrollo e implementación de la Plataforma Transforma TSC", hubo tres contrataciones por un total de 102.848 euros con una utilización no adecuada de la contratación menor ¿en qué consistían cada uno de estos contratos? ¿Por qué dio conformidad a esas tres facturas? ¿Puso algún reparo la Intervención a la hora de pagar estas facturas?", ha planteado también Mercedes Zarzalejos, quien ha mostrado también sus dudas de cómo pudo firmar un pliego de prescripciones técnicas con su firma digital sin ser ingeniera informática.

Al continuación, le ha preguntado cómo consiguió convencer a Telefónica, Indra y Google para que trabajaran "gratis para su cátedra", por qué firmó la conformidad de las facturas del software "si nunca existió" y "qué qué era lo que ofrecía a los empresarios que asistían a los talleres que organizaba en las Cámaras de Comercio, por ejemplo, de Zaragoza".

Por último, ha preguntado "cómo cree que se sienten" los jóvenes "que se esfuerzan cada día por labrarse un futuro profesional" tras ver cómo "ha utilizado la Universidad a su antojo, disponiendo de fondos públicos en beneficio de sus negocios, que está aprovechándose de las Instituciones del Estado para sus intereses particulares incluso para su defensa, que se ha hecho valer de su condición de esposa de Sánchez para conseguir sus propósitos".