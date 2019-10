El PP dice que el prior debe "cumplir la Ley" y que no dedicará "un minuto" a temas que "no son prioritarios"

Publicado 10/10/2019 11:05:47 CET

Confía en la inocencia de Cifuentes y "muestra el máximo" respeto al proceso judicial

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, ha asegurado hoy que el prior del Valle de los Caídos lo que "tiene que hacer", como "el señor Torra y como cualquier ciudadano de este país", es "cumplir la Ley y las sentencias de los tribunales", y ha instado a "no dar pábulo" a temas que no son prioritarios.

"No vamos a dedicar ni un minuto a este tema, no vamos a darle pábulo a estos temas, que no son prioridad para los madrileños, ni creo que para el resto de los españoles. A mí y a los madrileños nos importan otras cuestiones como la bajada de impuestos que anunció la presidenta Ayuso que vamos a tratar hoy en el Pleno", ha señalado a preguntas de los periodistas antes del Pleno sobre la negativa del prior de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, a autorizar la entrada a la Abadía para exhumar los restos de Francisco Franco.

En cuanto a la declaración de la expresidenta Cristina Cifuentes en la Audiencia Nacional, por su imputación en el caso 'Púnica', Serrano ha mostrado su "máximo respeto" al procedimiento judicial, que espera que acabe "cuanto antes", como los todos los procedimientos, y que se resuelva.

Serrano ha reiterado que "confía en la inocencia" de Cifuentes y ha dicho que espera que la Justicia "siga avanzando", en éste y en el resto de procesos judiciales.

Por otro lado, cuestionado por algunos de los temas que se abordarán en el Pleno de la Asamblea este jueves, Serrano se ha referido a la propuesta de Vox, vía Proposición No de Ley (PNL), con la que pretende instar al Gobierno regional a modificar la Ley para limitar el número máximo de miembros del Gobierno a ocho consejeros.

Al respecto, Serrano ha calificado de "intención populista y demagógica" la propuesta de la formación verde. "¿Por qué ocho y no seis?", se ha preguntado. Para Serrano la "falta de conocimiento" de la Administración hace que se caiga en errores, que pueden provocar el efecto contrario al que se busca, e incluso "que tuviéramos más".

Serrano ha defendido que la estructural actual de la Administración madrileña es "eficiente", fruto del acuerdo de coalición entre los dos partidos, y que como tal, "se ajusta al criterio de austeridad con un gasto en altos cargos en la Comunidad de Madrid muy por debajo de la media de otras comunidades autónomas.

En cuanto, a la falta de acuerdo que ha impedido que se apruebe en la Asamblea una Declaración Institucional del Día de la Niña, Serrano ha lamentado que no haya sido posible un acuerdo, pese a que en ciertas cuestiones los grupos estaban de acuerdo, por la negativa de Vox. "Yo espero que no sigamos en esa línea y abandonemos posiciones maximalistas, como ocurre con Vox y en otras ocasiones con Más Madrid y que seamos capaces de sellar puntos en común y lanzar mensajes de unidad para los madrileños", ha zanjado.

BUENAS PERSPECTIVAS PARA LAS ELECCIONES DEL 10-N.

Por otro lado, cuestionado por las perspectivas del PP para las próximas elecciones generales del 10-N, Serrano ha defendido que el PP va a realizar "una buena campaña" y ha valorado, según los datos que arrojan las encuestas, que "siempre hay que coger con enorme cautela", el Partido Popular va a obtener "un buen resultado".

Y esto, ha dicho, es "evidente" porque la gente se está dando cuenta de lo que supone tener un Gobierno de Pedro Sánchez en España. "Lo que le hace falta a este país es certeza, seguridad y responsabilidad y, sin duda, todo esto lo encarna el proyecto que lidera Pablo Casado", por lo que se ha mostrado convencido de que será refrendado en las urnas.