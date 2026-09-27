El PP dice que el PSOE busca candidatos "debajo de las piedras" porque "nadie se quiere unir" al proyecto de Sánchez

Archivo - El vicesecretario territorial del PP Madrid, José Antonio Sánchez Serrano. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Territorial del PP de Madrid, José Antonio Sánchez, ha asegurado este domingo que el PSOE está "buscando candidatos debajo de las piedras" para las próximas elecciones municipales porque, a su juicio, "nadie se quiere unir" al proyecto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Durante una visita al Mercado de Valdebebas, en el distrito de Hortaleza, junto al vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, José Antonio Sánchez ha cuestionado las designaciones de candidatos socialistas en varios municipios de la Comunidad de Madrid con motivo del acto de presentación de las candidaturas municipales del PSOE de Madrid, que ha tenido lugar en el Polideportivo Juan de la Cierva de Getafe.

"Están buscando candidatos debajo de las piedras porque nadie se quiere unir a este proyecto de este Pedro Sánchez que está teniendo sus últimos años", ha afirmado el dirigente 'popular'.

En concreto, se ha referido a Getafe, donde, según ha señalado, el PSOE está nombrando candidatos para municipios de más de 20.000 habitantes. Sánchez ha calificado estas designaciones como "un talento de perdedores" al referirse a personas que fueron alcaldes y que, según ha indicado, perdieron las elecciones de 2023 y ahora volverían a ser ratificadas.

También ha mencionado Móstoles, donde ha asegurado que el PSOE ha tenido que recurrir a una persona procedente de Murcia ante la falta, según su versión, de candidatos dispuestos a asumir la candidatura a la Alcaldía.

Sánchez ha aprovechado estas designaciones para cuestionar el futuro político del proyecto socialista en la Comunidad de Madrid y ha apuntado directamente al secretario general del PSOE-M y ministro, Óscar López.

"Óscar López y Mónica García necesitan asegurarse un puesto para 2027 en la Asamblea de Madrid porque está claro que no van a poder volver a ser ministros", ha afirmado.

En el caso de López, ha señalado que mientras compagina su responsabilidad ministerial con la dirección del PSOE madrileño estaría buscando "asegurarse un puesto para 2027 en la Asamblea de Madrid". Sobre Mónica García, candidata de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad, ha cuestionado igualmente su continuidad como ministra.

Sánchez ha realizado estas declaraciones durante su visita al Mercado de Valdebebas, uno de los mercados de productores que se celebran en distintos puntos de la Comunidad de Madrid, donde ha destacado la promoción de productos de kilómetro cero y el trabajo de agricultores, ganaderos y artesanos de la región.

"UN NUEVO 15M" EN LA PUERTA DEL SOL

Por otro lado, Sánchez se ha referido a la manifestación que se celebra este domingo en la Puerta del Sol y que, según ha señalado, supone "un nuevo 15M" contra el Gobierno de Pedro Sánchez. "Hoy tenemos en la Puerta del Sol una manifestación de la extrema izquierda contra Pedro Sánchez y sus ocho años de Gobierno nefasto, con una nefasta política de vivienda", ha afirmado.

El dirigente del PP madrileño ha relacionado esta movilización con el problema de acceso a la vivienda y ha sostenido que las políticas del Gobierno han provocado que esta cuestión se haya convertido "en uno de los problemas más importantes para todos los españoles".

Asimismo, ha cuestionado la actuación del delegado del Gobierno en Madrid ante la protesta y ha contrapuesto la movilización en Sol con la situación de Ceuta. "Mientras tanto nos estamos olvidando de Ceuta", ha señalado, para criticar que, a su juicio, el Gobierno no esté actuando ante la situación que atraviesa la ciudad autónoma.

Por último, Sánchez ha insistido en que Pedro Sánchez "no va a hacer nada" ante estos problemas y ha concluido: "Lo mejor es que se vaya ya. Es lo que esperamos todos en el Gobierno".