PP exige una solución "rápida" ante el "lamentable" estado de la Avenida de Felipe II y Plaza de Salvador Dalí

Publicado 17/09/2018 18:27:04 CET

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular del distrito de Salamanca exigirá en el próximo Pleno Municipal, que se va a celebrar este martes, una solución "rápida" ante el "lamentable" estado de la Avenida de Felipe II y Plaza de Salvador Dalí, "fruto de la dejadez que caracteriza al equipo de gobierno municipal de Manuela Carmena".

En palabras de Jorge Rodrigo Domínguez, presidente del Partido Popular en el Distrito, "este es un ejemplo más de la desidia que tiene este Ayuntamiento a nueve meses de las elecciones municipales, ya sólo quieren salvar su silla y no preocuparse por los problemas reales de los vecinos".

"La Avenida de Felipe II y la Plaza de Salvador Dalí es un lugar emblemático de nuestro distrito y de Madrid, exigimos que tomen medidas, pero de no hacerlo lo haremos nosotros en mayo de 2019 cuando ganemos las elecciones municipales", ha aseverado.

Los populares no sólo han observado en diferentes visitas a la plaza el estado de "suciedad que lleva acumulada los últimos meses", sino que tal y como ha asegurado Jorge Rodrigo, "cada vez más vecinos de la zona acuden" a ellos para pedirles "una solución porque se han cansado de buscar una respuesta en la Junta Municipal". "Ahora Madrid se ha convertido en un problema para los madrileños", añade.

El PP ha observado que no sólo es la suciedad, sino es la falta de mantenimiento de los alcorques, los bancos o las zonas infantiles. En este sentido el concejal popular adscrito al distrito de Salamanca, Percival Manglano, ha asegurado que desde el Grupo han denunciado "en varias ocasiones durante este mandato la situación de la Plaza".

"cuando gobernaba el Partido Popular, ellos exigían que se mantuviese la plaza en condiciones, ahora que gobiernan prefieren montar huertos urbanos", ha ironizado.

Para el Partido Popular del Distrito de Salamanca, "esta situación no sorprende al Grupo" porque "tienen el distrito más sucio que nunca, no les preocupa ni Madrid, ni los madrileños". "Les hemos dicho dónde hay alcorques vacíos, dónde hay baches, pero no lo arreglan porque no quieren, porque no saben y porque llegaron aquí para crear una red clientelar no para facilitar la vida a los madrileños", ha dicho.

En este sentido, han indicado que "la suciedad, la falta de limpieza y mantenimiento de los bancos y jardines de los alcorques aledaños, y la falta de seguridad hacen de la zona un espacio que cada dia esta mas deteriorado".

También han señalado que la estatua de Salvador Dalí y el Dolmen de Dalí ya no se iluminan por falta de mantenimiento, que los jardines elevados tiene el riego destruido y no hay vegetación en los mismos, "convirtiéndose en espacios de heces de perros" o que las diversas pintadas de la zona o de los accesos a los aparcamientos no son retiradas. "La zona se deteriora y el Ayuntamiento de Madrid no hace nada", han concluido los populares.