El PP de Madrid convocará en otoño las movilizaciones para protestar contra el servicio de Cercanías

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha avanzado este miércoles que el partido convocará en otoño las movilizaciones anunciadas ayer para protestar contra el Cercanías con el objetivo de recoger el "hartazgo" de los madrileños que ya huyen de este servicio con "competencia exclusiva del Gobierno de España".

Ayer, anunció que desde el PP de Madrid se convocará "una gran movilización" en la capital contra el ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, a la que acompañarán protestas a nivel local en los municipios "más afectados" de la autonomía.

En una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press, ha subrayado que desde el partido lo que están haciendo es "recoger el hastío, el cabreo, el hartazgo de miles, de cientos, de miles de madrileños que cada día sufren un Cercanías que está totalmente desfasado, antiguo, y que a veces suponen un peligro para la seguridad de los viajeros".

"En Madrid han descarrilado dos trenes, ha habido gente que ha tenido que saltar cristales porque no podía respirar dentro de los túneles donde se han quedado, gente andando por los andenes y en pleno campo, cuando estaban los trenes parados. Esto está ocurriendo en un país como España y en una región como Madrid, con un transporte que es responsabilidad exclusiva del Gobierno de España", ha subrayado.

Serrano ve "sintomáticos" los datos en cuanto a números de transporte, ya que en el último año, Cercanías de Madrid ha perdido un millón de viajeros al mes, que lo que hacen es "optar o bien por el transporte interurbano, lo que son autobuses, o bien si pueden tener conexiones con el Metro, que está aumentando el número de usuarios, o bien, y están optando por el vehículo propio".

"Lo que está ocurriendo últimamente es que están aumentando los atascos de acceso a Madrid. Y eso es porque la gente huye de Cercanías porque no saben, no es que vayan a tener un inconveniente, es que puede ni siquiera salir su tren y puede no llegar a su trabajo o no llegar a su clase. Sobre todo en los municipios del sur, que son los más afectados", ha reseñado.

Así, ha criticado que se tenga un Gobierno "más enfangado y preocupado de sobrevivir que de atender las cuestiones reales". "Nosotros lo que queremos hacer, evidentemente, es recoger esa hartazgo con concentraciones, con actividad en todos los municipios afectados. Ya estamos trabajando en el cómo y el cuándo, en la movilización que finalmente llegará con todos los alcaldes y portavoces del Partido Popular. Estamos hablando de este otoño", ha concretado.