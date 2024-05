PP de Madrid critica que García encabezara manifestación por Sanidad Pública: "Debería abandonar el megáfono y trabajar"

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha criticado este lunes que la ministra de Sanidad, Mónica García, encabezara una de las pancartas de la manifestación en la capital este domingo por la Sanidad Pública.

"Yo creo que debería abandonar ya el megáfono y ponerse a trabajar (...) No se ha dado cuenta que es ministra, ya han pasado muchos meses, ya podía haberlo conocido. Se pone al frente de una manifestación para reivindicar, entiendo, que alguien le haga su trabajo", ha lanzado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este lunes.

Pache ha insistido en que a García tras "muchos años de activismo" le está "costando dejar ese rol" y que no es ella quien tiene que "reivindicar cosas sino estar en el despacho haciéndolas". Ha tachado de "patético" que la ministra estuviera en las calles "pidiendo cambios que dependen de ella".

Al hilo, ha advertido que si no "mejora la Sanidad Pública de toda España" ya no será porque no tenga competencias, porque ahora la ex líder de la oposición en la Asamblea "puede hacerlo". "Si no mejora, será su responsabilidad (...) Creo que el puesto de ministra le queda francamente grande", ha zanjado.

VOX SIENTE "VERGÜENZA" Y LA IZQUIERDA DEFIENDE SU PRESENCIA

También ha criticado su presencia la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, quien a tachado de "vergüenza" lo sucedido y ha acusado a la ministra de Sanidad de manifestarse en la calle "contra una presidenta autonómica".

Ha celebrado que la mayoría de las competencias de Sanidad estén transferidas a las comunidades autónomas porque si no "estaría destrozándola a nivel nacional porque en eso es especialista".

Frente a ello, la portavoz de Más Madrid en la Cámara, Manuela Bergerot, ha defendido a su compañera de partido y ha reivindicado el "orgullo" de la ministra que "defiende la Sanidad Pública" como hiciera cuando era parte de la Marea Blanca.

Ha contrapuesto la manifestación de este domingo con el evento 'Viva 24' de Vox, en el que han participado, entre otros, el presidente de Argentina, Javier Milei. Ha remarcado que su formación estaba con "miles de madrileños" defendiendo "la Sanidad Pública" y "respaldando el trabajo de Mónica García y el Ministerio de Sanidad", mientras en la misma ciudad había un "cónclave de reaccionarios".

Por su parte, el portavoz del PSOE en la Asamblea, Juan Lobato, ha apuntado que "cada uno es libre de decidir en qué movilizaciones estar". "Yo creo que en su ámbito de responsabilidad, que actúe en defensa de esa sanidad pública, lo veo importante, esencial, y más allá de eso, pues participaron en manifestaciones, es una decisión que le corresponde a ella en su ámbito personal", ha concluido.