PP de Madrid, a Óscar Puente: "Los bares son grandes lugares para estar pero no grandes lugares para tuitear"

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha replicado este lunes al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que "los bares son grandes lugares para estar pero no grandes lugares para tuitear como ministro desde ellos, que es lo que parece que está haciendo últimamente".

Así se ha pronunciado Díaz-Pache en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces preguntado por los periodistas por el estado de las Cercanías en Madrid y por el cruce de declaraciones entre cargos del PP y el ministro en la red social X durante los últimos días.

El 'popular' ha criticado que Puente esté "bloqueando a todo el que no le baila al agua" así como al delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, a concejales, a alcaldes y "a todo el que le recuerda que las Cercanías de Madrid son su responsabilidad y están en un estado lamentable".

"El Gobierno de Pedro Sánchez lleva cinco años olvidando a las Cercanías de Madrid y, por tanto, olvidando a los madrileños en sus desplazamientos, que todos los días nos despertamos con las fotografías de los andenes llenos y con los trenes que no llegan, o que se retrasan, o como hemos visto hasta en tres ocasiones en los últimos días que descarrilan por cuestiones que probablemente tengan que ver con la falta de mantenimiento que ha tenido este servicio en los últimos años", ha trasladado.

A su parecer, el ministro "debería dedicarse un poquito más a trabajar en su ministerio y un poquito menos a enfadarse con todo el mundo que critica la gestión". Para el 'popular', es importante que Puente "dé explicaciones de lo que está sucediendo" y de por qué los madrileños no tienen un "servicio de Cercanías digno por el que pagan".

En cuanto a la posibilidad de que el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, haga de "mediador" entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid, Díaz-Pache ha sostenido que "no es serio que entre administraciones haya un político en medio que se erija como mediador para llegar a acuerdos o para transmitir mensajes".

Considera que la Comunidad y el Ministerio son "entidades de suficiente importancia como para que se sienten" y que ofrezcan "las explicaciones pertinentes".

VOX CRITICA EL "BAJO NIVEL" DE LA POLÍTICA

Por su parte, también en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces, la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, ha sostenido que los "bloqueos e insultos" son una prueba más "del bajo nivel" de los políticos actuales y de "los macarras" que hay en la política actual.

"A mí me cuenta exigirle a nuestros hijos que sean educados, que se respeten unos a otros, que no hablen, que no hagan bullying, si resulta que los políticos se hacen bullying entre ellos", ha trasladado, al tiempo que ha criticado "el espectáculo" del "insulto" que se produce tanto en el Congreso de los Diputados como en la Asamblea de Madrid.

Monasterio ha subrayado que cuando uno está en una institución o un cargo público, como lo está el ministro Óscar Puente, "representa a todos los españoles" y, a su parecer, "la degradación de las instituciones" lleva a "Venezuela".