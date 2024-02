PP Madrid tilda de "refriega de afiliados" lo sucedido con el edil de Latina y asegura que "no hay nadie expedientado"

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha tildado este jueves de "refriega de afiliados" lo sucedido con el concejal del distrito de Latina, Alberto González, y ha asegurado que en estos momentos "no hay nadie expedientado".

El diario 'El País' ha recogido que miembros del PP en el distrito denunciaron a González ante el Comité Nacional de Derechos y Garantía por supuestos espionajes a miembros del partido. En declaraciones a los periodistas, en los pasillos de la Asamblea, el 'número dos' del PP de Madrid ha confirmado que esa denuncia le llegó a él pero ha cuestionado hasta que punto esta información es "noticiable".

"Me sorprende como una refriega entre afiliados, que puede ocurrir en cualquier partido, en este caso el de un distrito de Madrid, para algunos medios tenga tanta importancia y relevancia que le dan páginas enteras", ha criticado, al tiempo que ha cuestionado que apenas se le dedique "un breve" a que "Sumar ha forzado los despachos de sus excompañeros de Podemos en el Congreso de los Diputados".

Para Serrano, si se habla de "escándalos", en el seno de la izquierda tienen mucho "que mirarse en el espejo". En cualquier caso, ha incidido en que esto es "un procedimiento" para el que el PP, al igual que el resto de formaciones políticas, tiene "sus mecanismos".

"Llega una denuncia, se analiza, se trata, se instruye, se solicitan pruebas. No hay pruebas, por lo tanto, se archiva. Se vuelve con una nueva iniciativa o vuelven esas mismas personas a presentar una nueva denuncia y se instruye. Esa es la normalidad con la que tratamos", ha expuesto, al tiempo que ha subrayado que tienen que ser "extremadamente prudentes" y "cautelosos" y que él como secretario general no debe entrar en un proceso que tiene habilitado el Comité, más cuando en un primer momento "no se aportaron pruebas".

Además, Serrano ha informado de que "en estos momentos" no existe ningún concejal del Ayuntamiento de Madrid que esté expedientado. "Aquí no hay nadie expedientado. Aquí lo que hay es que se abre una pieza informativa, un estudio informativo, para analizar lo que ocurrió. Es lo que ha hecho el partido y sus órganos responsables desde el primer minuto, ejerciendo sus responsabilidades con total normalidad", ha zanjado.