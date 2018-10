El PP de Móstoles pide la dimisión de la alcaldesa por su gestión del festival 'Amanecer Bailando'

Publicado 10/09/2018 14:36:31 CET

La presidenta del PP de Móstoles, Mirina Cortés, ha exigido este lunes la dimisión de la alcaldesa, Noelia Posse (PSOE), como "principal responsable" de los "graves daños" ocasionados a los vecinos y al Parque Prado Ovejero, donde el pasado sábado se ha celebrado el festival 'Amanecer Bailando'.

"La primera responsable es la regidora, pero también lo es su equipo de Gobierno", ha asegurado Cortés, que además se ha sumado a las críticas de los vecinos de la zona por el ruido y los "destrozos" ocasionados por el macrofestival.

Cortés ha insistido en reseñar que los vecinos tuvieron que ver cómo sus barrios eran "invadidos por miles de personas acampadas, consumiendo alcohol y regando el entorno con orines y basura".

Por todo ello, desde el PP reclaman que se convoque un Pleno Extraordinario y monográfico sobre el evento en el que también estén presentes los vecinos, para que el Ejecutivo local, que "no ha estado a la altura" y "no ha sabido" prever las consecuencias, "hagan rendición de cuentas".

En base a lo que dicta la ley, según han añadido, debería conocerse la fecha de dicha sesión en los próximos 15 días. "Los mostoleños no podemos seguir soportando lo que son las consecuencias de unas imposiciones frívolas e irresponsables de la alcaldesa, que no ha escuchado el clamor de todos los vecinos y grupos políticos que le pedíamos que no se celebrara ahí", han insistido.

Asimismo, los populares lamentan "la mala imagen" que se ha dado de Móstoles estos días a causa de "la ignorancia y el empecinamiento" de la primera edil, al contrario de lo que ella misma adelantaba ya que "decía que iba a suponer situar al municipio a nivel nacional e internacional, y evidentemente lo ha conseguido, aunque ha sido totalmente negativa", ha subrayado.