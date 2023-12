PP recuerda una acusación de acoso archivada de un diputado del PSOE y los socialistas le afean falta de decoro

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha recordado este jueves la acusación de acoso del diputado del PSOE Javier Guardiola, archivada por la jueza de Instrucción número 32 de Madrid, y los socialistas han afeado a los 'populares' de falta de decoro.

Este rifirrafe se ha producido durante el Pleno de la Asamblea de Madrid, en el turno en el que Díaz-Pache intervenía para preguntar a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, sobre la llegada a Madrid de un Gran Premio de Fórmula 1.

En este turno, el 'popular' ha aprovechado para incidir en que desde Más Madrid y desde el PSOE han escogido "cada uno a un ministro para que se dedique exclusivamente a atacar" a Ayuso. A su parecer, "no hay ningún encargo distinto de Pedro Sánchez a Mónica García y a Óscar Puente que atacar por tierra, mar y aire a la Comunidad de Madrid, a su presidenta y, a ser posible, a su familia".

"¿Quieren que hablemos del puesto del hermano de Pedro Sánchez? ¿Quieren que hablemos de la hija de su diputada que se dedicaba a gastarse millones de euros en artículos de lujo y en viajes? ¿Quieren que hablemos del señor Guardiola que estaba ahí en su escaño mientras estaba acusado de agresión sexual? Nosotros no dijimos nada porque defendimos su presunción de inocencia, defendimos la presunción de inocencia que ustedes nunca hubieran defendido si el acusado hubiera estado en nuestra bancada", ha manifestado a continuación, al tiempo que ha preguntado si quieren que hablen del trabajo de fin de grado de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, que era "una fotografía".

Díaz-Pache ha asegurado que a los 'populares' no les impresiona la "maquinaria de poder" de la izquierda y seguirán defendido su proyecto para Madrid y para España.

Nada más finalizar la intervención, la portavoz adjunta del PSOE, Marta Bernardo, ha pedido tomar la palabra por el artículo 114.1 del reglamento de la Asamblea (alusiones que impliquen juicios de valor o inexactitudes que afecten al decoro o dignidad).

"Lo que no se puede hacer en esta Cámara es mentir, es mentir sobre un diputado que está aquí. Y si aquí lo que queremos es hablar de todos los diputados, a lo mejor en sus filas el señor portavoz del PP tiene que hablar de unos cuantos diputados que están en esa filas sentados y en esa Mesa", ha lanzado.

La parlamentaria ha sido contestada por el presidente de la Cámara, Enrique Ossorio, ha aclarado que, en todo caso, tendría que pedir la palabra el diputado interpelado y este "no ha dicho nada".

Ha sido entonces cuando Guardiola ha pedido hablar y Ossorio ha repetido que lo que Díaz-Pache ha dicho es que él había continuado en su escaño "mientras estaba acusado de abuso sexual". "¿Eso es mentira? (...) Usted estuvo acusado. Yo me alegro mucho que la Justicia le haya dicho que no", ha indicado el presidente.

Igualmente, el diputado del PSOE ha tomado la palabra y ha indicado que quería darle la oportunidad al portavoz del PP de que "en su alargo de querer encauzarse con todos los partidos, con todos los políticos de los partidos de la izquierda, sin hablar de su grupo" de poder "retraerse de sus palabras".

"Vuelvo a insistir. Señor Guardiola, en su escaño, mientras estaba acusado de abuso sexual. Insisto, yo me alegro mucho que la Justicia haya dicho que usted estaba acusado y que no era cierto. Me alegro mucho pero usted estuvo, estuvo, es que es verdad", ha concluido.

Al pasar a la siguiente pregunta del Pleno, la diputada socialista Tatiana Jiménez ha aprovechado para preguntarle a Díaz-Pache "qué concepto" tiene de la Justicia y a Ossorio qué concepto tiene "del decoro y del honor".