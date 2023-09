PP registra en la Asamblea mociones contra la amnistía y por la igualdad para obligar al resto de grupos a retratarse

Se estima que se votará en octubre



MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha registrado este miércoles dos Proposiciones No de Ley (PNL) en la Cámara de Vallecas contra la amnistía que reclama Junts para investir al líder del PSOE, Pedro Sánchez, y para reconocer la igualdad entre los españoles.

Díaz-Pache ya avanzó este martes que las mociones buscan que "todos los grupos se retraten ante la posible amnistía de Sánchez y en favor de la igualdad de todos los españoles".

La primera PNL, a la que tuvo acceso Europa Press, busca instar al Gobierno de España a que "rechace cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado no individualizado para cualquier ciudadano español, cualquiera que sea su delito, preservando así el principio de igualdad entre españoles".

El PP señala que "en una democracia europea consolidada, una amnistía atenta contra algunos de los principios básicos del Estado de Derecho, como son la exclusividad del poder judicial para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado".

"Ni el legislador ni el poder ejecutivo pueden arrogarse la facultad de declarar inmune a un grupo de personas, borrar sus delitos e incluso evitar que sean juzgados como cualquier otro ciudadano", explican los 'populares' en la moción.

Por otro lado, la segunda PNL busca "reconocer que España es una nación de ciudadanos libres e iguales ante la ley y rechazar cualquier proyecto que trate de romper la igualdad ante la ley o de dejar impunes actos delictivos".

"Lo que es de todos se debe decidir entre todos y no se puede someter los fundamentos del consenso constitucional al capricho de unas minorías por influyentes que puedan resultar al beneficiarse de una coyuntura parlamentaria determinada", asegura el PP.

SE DEBATIRÁ EN OCTUBRE

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid indicó este martes que la moción se votaría en el primer pleno de octubre, el día 5. Preguntado por esta cuestión, el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, aseguró que "no cree" que haya pronunciamientos "dispares" de líderes socialistas ante las mociones que llevará el PP a ayuntamientos y parlamentos sobre la amnistía y los pactos con independentistas.

"Dudo que haya posiciones dispares en el PSOE. Lo que veo es que hay una idea clara de lo que necesita España, que es un Gobierno de progreso", afirmó Lobato, tras criticar que los 'populares' presenten "temas que no tienen que ver" con las competencias de las administraciones.

De forma paralela, el PP hará valer su mayoría absoluta en el Senado para pedir que se constituya la Comisión General de Comunidades Autónomas con el objetivo de forzar a los presidentes autonómicos a posicionarse sobre la relación de los socialistas con el independentismo y llevará la cuestión a las autonomías y consistorios.

MANIFESTACIONES CONTRA LA AMNISTÍA

Por otro lado, Ayuso anunció este martes que acudirá el próximo 8 de octubre a la manifestación que Societat Civil Catalana ha convocado en Barcelona en contra de la amnistía a los encausados por el procés y la autodeterminación de Cataluña, bajo el lema 'No en mi nombre. Ni amnistía ni autodeterminación'.

Durante un desayuno informativo en la capital, la dirigente madrileña defendió que no hay "mayor humillación" que conceder la amnistía a los encausados por el 'procés' y acusó a Pedro Sánchez de cambiar "votos por impunidad". Está dispuesto, advirtió, "no solo a perdonar de manera ilegal a quienes ni si quiera han pedido perdón sino a tragar con la mentira de que España no es una democracia liberal con todas las garantía".

Asimismo, Ayuso se sumó al '¡Basta ya!' que lanzó el expresidente del Gobierno José María Aznar por el "plan de autodeterminación camuflada" que en su opinión supone el posible pacto del jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y el líder de Junts, Carles Puigdemont.

Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha anunciado este miércoles un "gran acto" para el fin de semana del 23 y 24 de septiembre en Madrid, el anterior a la investidura de Alberto Núñez Feijóo, para que la ciudadanía pueda mostrar su "rechazo" a una posible ley de amnistía al 'procés'.

"El PP estará con todos aquellos ciudadanos que libremente y democráticamente quieran manifestarse y quieran decir que en su nombre 'no', que no quieren que haya ni una amnistía ni un referéndum de autodeterminación, y todavía menos que lo haya para políticamente comprar votos y con eso mantenerse en el poder", ha insistido.