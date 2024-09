PP replica a Lobato que Ayuso está "en rebeldía" contra "la injerencia del PSOE y La Moncloa" en la Comunidad

El socialista acusó ayer a Ayuso de estar "en rebeldía" en políticas de vivienda



MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha replicado este lunes al secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, que la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, está "en rebeldía" contra "la injerencia del PSOE y La Moncloa" en la Comunidad de Madrid.

Ha respondido así a las declaraciones de Lobato este domingo en Navalcarnero donde cargó contra Ayuso, acusándola de esta "en rebeldía" en materia de vivienda. Ese mismo día el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, le reprochaba que "saque pecho" de no aplicar la Ley de Vivienda estatal en la región y no permitir que se declaren zona tensionada los municipios de izquierdas que lo han solicitado como Getafe o Alcorcón.

"La Comunidad de Madrid no se acoge porque no vamos a aplicar políticas socialistas. La intervención del mercado de precios es ineficiente, no funciona, provoca más problemas, restringe la oferta y aumenta los precios", ha defendido Díaz-Pache, quien ha remarcado, además, que en la autonomía se "cumplen todas las leyes" porque no son "el PSOE".

Responde así a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien planteó la pasada semana la posibilidad de negarle fondos estatales para las políticas de su ramo a aquellas autonomías que no apliquen la Ley de Vivienda.

El 'popular' ha asegurado que la intervención de precios es la "piedra filosofal de las políticas populistas y lo que provocan es siempre el desastre". Por último, ha reclamado al delegado del Gobierno que se centre en "aumentar la seguridad en la Comunidad" y no en "intentar dirigir al Gobierno autonómico". " Si quiere dirigir el Gobierno de la Comunidad de Madrid debería presentarse a las elecciones de 2027, quizás está en eso, pero de momento no es su papel", ha instado.