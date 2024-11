PP y Vox en Cibeles exigen la dimisión de Puente por "menospreciar" a los madrileños con su "no inversión" en Cercanías

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox en el Ayuntamiento de Madrid han exigido la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por "menospreciar" a los madrileños con su "no inversión" en Cercanías, así como por su "falta de medidas preventivas y de control" y los retrasos en el servicio.

El concejal del PP Carlos González Pereira ha afirmado que "ya está bien de maltratar" a los madrileños y ha exigido al Gobierno de España que "recupere y ejecute el plan integral de mejora de Cercanías de Madrid", además de pedir "el respeto que merecen los madrileños, menos humo, menos publicidad y más inversiones reales para Madrid".

"El Gobierno de la nación, señores socialistas, tiene una obligación, la de gestionar inversiones de manera equitativa y no discriminatoria como ocurre hoy en la ciudad de Madrid. Hoy debemos preguntarnos dos cuestiones. ¿Estamos dispuestos a aceptar este trato injusto a los madrileños? ¿Vamos a seguir ignorando y viendo cómo el Gobierno central ignora mientras que nuestras infraestructuras se desmoronan y la paciencia de los ciudadanos se agota?", se ha preguntado.

El edil 'popular' ha subrayado que los madrileños están "hartos de vivir en una continúa preocupación" por lo que exige al Gobierno una política basada "en el sentido de Estado por encima de todo".

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, ha tildado de "absolutamente caótico y de colapso casi permanente" la red de Cercanías en Madrid, con "incidencias prácticamente diarias, retrasos y parones".

"El que no haya tenido una incidencia en el transporte de Cercanías en Madrid es porque no va en tren de Cercanías, y lo que es más grave, riesgo de accidentes, como ocurrió en el túnel de Atocha-Chamartín. Y además, sin alternativas posibles, porque claro, te deja tirado el transporte de cercanías y dices, bueno, pues voy a coger mi coche, Pues va a ser que no, porque tenemos al señor Almeida prohibiéndote entrar en Madrid con sus multas y restricciones", ha censurado.

Desde el PSOE, Ignacio Benito ha tildado de "indecente" al proposición y ha defendido los "7.100 millones de euros que está invirtiendo el ministro Puente en cercanías Madrid".

"En los peores momentos es en los que se mide el patriotismo de cada uno. El señor Óscar Puente está liderando un equipo que de un modo titánico está reconstruyendo las infraestructuras de Valencia en tiempo récord, Y lo que es más importante, devolviéndole la esperanza a muchas personas que hace meses veían todo negro", ha ensalzado.

Mientras, la edil de Más Madrid Esther Gómez ha reconocido que la situación de Cercanías "no es buena" aunque ha criticado la "hipocresía y el cinismo" del PP al hablar de falta de inversión cuando "conviene analizar el estado en el que se encuentra todo el transporte público de la ciudad de Madrid, para no hacer trampas al solitario".