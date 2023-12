PP y Vox en Cibeles rechazan la moción de censura en Pamplona: "Bildu no ha perdido perdón a las víctimas de ETA"

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox en el Ayuntamiento de Madrid han rechazado este viernes la moción de censura en Pamplona del PSOE y EH Bildu contra la alcaldesa de UPN, Cristina Ibarrola, al subrayar que Bildu "no pedido perdón a las víctimas" de la banda terrorista ETA.

El líder municipal de Vox, Javier Ortega Smith, ha pedido el apoyo de Cibeles para condenar "esta infamia" en forma de moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona. "Va a caer en manos de los herederos de la ETA y esto supone una terrible cesión, un desprecio y una humillación a las víctimas del terrorismo, además de un premio a quienes han cometido gravísimos atentados en toda España", ha argumentado en la defensa de la moción de urgencia que ha elevado al Pleno de Cibeles.

Ortega Smith tiene claro que "es parte del pago de la factura que Pedro Sánchez ha contraído con quienes le han permitido su investidura porque evidentemente comenzó con los indultos, continuó con la ley de amnistía, seguirá con los referéndums separatistas y ha continuado con la condonación de deuda precisamente a la Comunidad más desleal con España".

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Carlos Izquierdo, ha subrayado que Bildu es "la heredera de la banda terrorista ETA, que asesinó y secuestró a cientos de personas con un objetivo: romper España".

"Estos asesinatos y actos terroristas han sido condenados por todos los grupos políticos, salvo por uno, por Bildu. Bildu no ha pedido perdón ni a las víctimas ni a sus familias. Y eso no se puede tolerar, no se puede pasar página, sin la petición del perdón a las víctimas, sin el cumplimiento de las penas de los terroristas y sin defender la dignidad y la justicia", ha expresado.

Considera el portavoz 'popular' que respaldar a Bildu es hacerlo también con los "medios utilizados por la banda terrorista" e ir contra "la democracia". "Esta actuación tan miserable puede entenderla en otros, pero en el PSOE me dan náuseas. Ciudadanos de toda España nos piden que no blanqueemos a Bildu, y lo hemos hecho", ha defendido.

A ello, ha añadido que la palabra del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "no vale nada" y ha criticado que la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, sea "la reina de las chapas" que aplaude "todos los despropósitos" de Sánchez. "Hoy usted lo que tendría que decir aquí es que está con España, está con las víctimas y está contra el terrorismo", ha expresado.

EL PSOE NO PERMITE "LECCIONES"

La socialista Adriana Moscoso, después de una intervención que ha sido acogida por los ediles del PSOE y Más Madrid en pie, ha relatado que cuando iba a la facultad con sus hermanos tenían que mirar todas las mañanas bajo el coche por si tenían una bomba lapa.

"No les permitimos, ninguno de nosotros, que nos den lecciones y que cuestione nuestro compromiso con la paz y con la democracia de este país. Tampoco que nos llamen filoetarras. ETA terminó un 20 de octubre de 2011 bajo un gobierno del PSOE y sí, estamos muy orgullosos de ello, la verdad", ha lanzado a PP y Vox.

Eso, ha reconocido, "no habría sido posible sin el esfuerzo y la unidad de todos los demócratas, de todos los gobiernos del PP y del PSOE y de la sociedad española". "Pero si hasta la fecha la única persona que ha llamado a ETA Movimiento Vasco de Liberación ha sido José María Aznar", ha espetado a los 'populares'.

"¿Qué ha cambiado entonces, señores del PP, para que ahora nos acusen, nos insulten por hacer lo que ustedes hacían hace más de doce años? Pues miren, lo que ha pasado es que han comprado el discurso violento neofascista de Vox. Eso ha pasado", ha espetado.