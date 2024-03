MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox han tumbado en Cibeles la comisión de investigación propuesta por Más Madrid para analizar la adjudicación de contratación de emergencia durante la pandemia en el Ayuntamiento, lo que ha llevado a la jefa de la oposición, Rita Maestre, a preguntar "cuántos clanes familiares más quedan por salir", tras condenar tanto el caso de la pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, como el de Koldo García.

Más Madrid también instaba al Gobierno de España, con el 'no' de PP y Vox, a endurecer la legislación en materia de fraude fiscal para ampliar el plazo de prescripción de las actuaciones fraudulentas y aumentar fuertemente las sanciones.

Tampoco ha salido adelante, porque sólo ha tenido el 'sí' de la izquierda, una "condena y rechazo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid a todas aquellas personas que durante los peores meses de la pandemia se lucraron con mordidas y comisiones mientras morían 700 personas al día en el país".

"¿CUÁNTOS CLANES MÁS DE PRIMOS, AMIGOS Y NOVIOS DEL PP QUEDAN?"

Maestre ha remarcado el silencio en el PP nacional alrededor de las informaciones sobre la pareja de Ayuso, no así por parte del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, para pasar a condenar "que hayan hecho lo posible por amedrentar, por amenazar y por atacar a la prensa libre que trata de sacar a la luz y de compartir la información que va conociendo sobre los escándalos del Partido Popular".

"A mí no me amedrentan, así que yo se lo pregunto a usted directamente. ¿Cuántos clanes familiares más de primos, de amigos, de novios del PP quedan por salir en relación con la contratación pública de las administraciones madrileñas?", ha preguntado la jefa de la oposición.

Maestre ha dicho que el primero de "los clanes familiares es el de la señora Ayuso, que empezó con ese medio millón de euros que debe su familia a Avalmadrid, siendo la hoy presidenta su viceconsejera, que intermedió para que ese préstamo no se pagara".

UNA "CASUALIDAD HISTÓRICA"

"Es el caso también de su hermano, ese fantástico comisionista que se llevó nada menos que 234.000 euros por contratar y vender material sanitario con el gobierno que preside precisamente la señora Ayuso, que resulta ser su hermana. Una casualidad histórica", ha ironizado.

A lo que ha sumado "un novio". "Creo poder decir con honestidad que no he hecho política nunca sobre sus familias y vidas privadas, no les he insultado, no he hablado nunca mal de ustedes. La única cuestión que me importa es cuando hay una relación entre los familiares y conocidos de las personas que ostentan o ostentamos cargos públicos y el dinero público. Ahí me parece que es desde luego mi trabajo como jefa de la oposición hablar, preguntar y conseguir información por parte del equipo de Gobierno", ha remarcado.

"Y lo que sabemos hasta ahora es que el novio de Ayuso se ha hecho rico vendiendo material sanitario durante la pandemia y que Ayuso vive en una casa pagada presuntamente con dinero defraudado a Hacienda, con 350.000 euros, es decir, que se está beneficiando de un presunto delito fiscal", ha argumentado Maestre.

La líder municipal de Más Madrid ha sumado otro clan, "el clan de los aristócratas, que llegaron de la mano del primo de Almeida o también un caso relacionado con (el presidente del Pleno, Borja) Fanjul y un tío en otro contrato, 2 millones de euros en mascarillas que no llegaron a utilizarse de lo malas que eran".

CASO KOLDO

Maestre también se ha referido a "otro caso muy grave, el de Koldo y que, para sorpresa de nadie, es el único caso al que al PP le interesa investigar", una postura "indecente". "Creo que la responsabilidad de todos tendría que ser que seamos igual de duros con la corrupción, independientemente del partido que protagonizara el escándalo", ha demandado.

Más Madrid buscaba "condenar de forma rotunda a todos los sinvergüenzas, a toda esa gentuza, a todas esas personas miserables que se hicieron ricos durante la pandemia, cuando la gente lo estaba pasando mal en sus casas y los sanitarios no tenían el equipamiento que necesitaban para hacer frente a la pandemia. Toda esa gente, de un partido o de otro, a mí me genera la misma repulsión moral. Espero que a ustedes también", ha concluido.

"MONTAR EL NUMERITO"

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Carlos Izquierdo, ha calificado de "decepcionante" la intervención de Maestre con una proposición que "ha traído para montar el numerito". El 'popular' cree que detrás de todo se encuentra un intento por "tapar la gran corrupción de Pedro Sánchez".

También ha argumentado que una comisión de investigación solamente puede establecerse para temas concretos. No puede tener un objeto indeterminado, ni un carácter prospectivo", ha indicado, tras apuntar que el Tribunal de Cuentas ha fiscalizado los contratos de emergencia y el informe se encuentra en la página web del organismo. "No se han hallado infracciones, no hay abusos y no hay prácticas irregulares", ha destacado.

En cuanto al caso de las mascarillas en Cibeles, Izquierdo ha subrayado que el Ayuntamiento "es una víctima y además está colaborando con la justicia para esclarecerlo".

Desde Vox, Ignacio Ansaldo ha reclamado que caiga "todo el peso de la ley" si la pareja de Ayuso ha cometido algún delito, para pasar a criticar actuaciones de Más Madrid, como "los 40 millones de euros destinados a sus chiringuitos de adoctrinamiento o cesiones infravaloradas en 423 millones de euros".

Unido a la tramitación de la ley de amnistía, "que supone hacer intocables y encima pedirles perdón a fugitivos que dieron un golpe de Estado en 2017. Y han reducido las penas a violadores y pederastas".

LA "MANO DURA" DEL PSOE

La socialista Enma López ha defendido la propuesta de Más Madrid porque "mientras este país se esforzaba por salvar vidas, por salir adelante, unos indeseables creyeron que era el momento perfecto para enriquecerse".

"Hay una opción, la del Partido Socialista, la del caiga quien caiga, la de ser implacables, la de la mano dura, incluso con personas que no están imputadas, incluso con personas que creemos que tenían una responsabilidad esencial", ha defendido López.

Cosa distinta se da en el PP, ha aseverado la concejala del PSOE, que apuestan por la estrategia del "señalamiento de todos menos de los culpables porque a esos no les pasa absolutamente nada".

"Hemos visto estos días señalamientos a la Fiscalía, a la Inspección de Hacienda diciendo que había persecuciones brutales. No, había inspecciones y lo que había son defraudadores", ha afirmado, tras señalar que un juzgado "ha abierto un auto y ha imputado" a la pareja de Ayuso.