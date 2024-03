Los votos del PP y Vox aprueban la 'legalización' de 27 apartamentos turísticos en la céntrica Conde de Miranda

"Si cumple la normativa, tenemos que tramitarla, porque si no, estaríamos prevaricando", explica Carabante



MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los votos del PP y Vox han aprobado la 'legalización' de 27 apartamentos turísticos en la céntrica plaza de Conde de Miranda 1 con el rechazo de la izquierda de Más Madrid y PSOE. "Si cumple la normativa, tenemos que tramitarla, porque si no, estaríamos prevaricando", ha explicado el delegado de Urbanismo, Borja Carabante.

El Ayuntamiento de Madrid ha tramitado un Plan Especial promovido por Arralde Inversiones para cambiar el uso del edificio del número 1 de Conde de Miranda, un edificio del siglo XVIII muy cerca de la Plaza Mayor, con el que se legalizan ahora 27 apartamentos con orden de cierre.

Borja Carabante ha señalado en el Pleno de Cibeles que este expediente ha sido informado favorablemente por la Comisión Local. El socialista Antonio Giraldo ha contestado que se está ante un expediente que es "mucho más que un edificio que pierde su calificación de residencial hacia el alojamiento turístico".

"¿Estamos defendiendo las viviendas? Porque lo que estamos haciendo aquí es añadir más presión a una zona que ya está muy saturada", ha descrito. Adelantándose a Carabante y su argumentación de que esta legalización es posible por el plan de hospedaje en vigor, aprobado por Más Madrid, el socialista ha remarcado que dicha normativa no contemplaba "que habría 15.000, 20.000 VUT ilegales en la ciudad de Madrid, 10.000 solamente en Centro".

Giraldo ha reprochado al delegado que "es el mismo plan de hospedaje que usted (a Carabante) ignora para cerrar todas las viviendas de uso turístico ilegales". "Usted toma el plan de hospedaje cuando le conviene y cuando no, no lo toma. Lo toma siempre en favor de la actividad económica, que es precisamente la que perjudica al distrito Centro", le ha esgrimido.

"PREMIO AL PROPIETARIO" Y "MADRID EN VENTA"

"Esto es una legalización y usted premia al propietario tramitando el Plan Especial", ha lamentado Antonio Giraldo, que ve "razones suficientes y de sobra para inadmitirlo". El concejal de Más Madrid José Luis Nieto ha condenado que Madrid "esté en venta y, en el caso de la vivienda, esto se traduce en que cada vez resulta mucho más difícil vivir en esta ciudad". "Eso sí, a algunas personas, como a su presidenta (Isabel Díaz Ayuso) esto parece no afectarle", ha ironizado.

Este edificio de la Plaza del Conde de Miranda "está cualificado de uso residencial, debería contar con 27 viviendas y dos locales comerciales, sin embargo, lleva tiempo dedicándose de forma ilegal al uso turístico y desde hace más de dos años tiene una orden de clausura y cese de la actividad", ha resumido Nieto.

"Con esta votación, en lugar de atender al interés general, lo que sucede es que van a amnistiar este uso ilegal, que además es perjudicial para la ciudad pues retirará ya de forma definitiva viviendas de uso residencial para su explotación económica como VUT incrementando ya la ya terrible presión sobre el mercado de la vivienda en el centro de la ciudad", ha advertido.

El plan especial de hospedaje, actualmente en vigor, "tiene precisamente por objeto preservar el uso residencial", ha remarcado Nieto, "limitando al máximo la expulsión del uso residencial de carácter permanente".

"No paran de decir que este plan no ha surtido efecto pero ¿saben cuál es el problema por el que no funciona? Porque no lo quieren aplicar", ha reprochado porque "habiendo más de 25.000 viviendas de uso turístico ilegales en esta ciudad sólo 241 recibieron sanción el año pasado, no llega ni al 1 por ciento del total". Y las que volvieron al mercado residencial fueron "el 0,02 por ciento". "¿Estamos a la puerta de una amnistía generalizada para el 99 por ciento de las VUT que actualmente son ilegales?", ha preguntado.

AMNISTÍA

"Hay que tener mucho valor o ser muy temerario para hablar de amnistía siendo de izquierdas", ha contestado Carabante, que ha explicado que "la amnistía es la claudicación, la venta de la democracia a los delincuentes con tal de permanecer en el Gobierno de la Nación, exactamente lo que hace la izquierda en este país".

Carabante ha asegurado que esto "no se trata de una amnistía, ni de una legalización". "No puede haber legalización porque el uso no es indebido", ha aclarado, con la normativa de 2019 en la mano. "Ese plan especial lo redactó la izquierda de esta ciudad y lo aprobó la izquierda de esta ciudad. Y yo entiendo su permanente contradicción entre aprobar una normativa y que luego tengamos que aplicarla, porque para ustedes puede ser ciencia ficción aplicar la normativa", ha reprochado.

"Si cumple la normativa, tenemos que tramitarla, porque si no, estaríamos prevaricando. Ya entiendo que en el catálogo de delitos que ustedes cometen, la prevaricación debe ser un delito menor. Pero nosotros no estamos dispuestos a cometerlo", se ha dirigido a la izquierda.

Carabante ha insistido en que la tramitación de la nueva normativa llegará en abril, con la que se endurecerá el régimen sancionador. También ha indicado que se han inspeccionado 4.063 viviendas de uso turístico este año, en las que se ha detectado 468 ilegales de las que 243 han vuelto a su uso residencial.