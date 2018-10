Los premios de Cultura de la Comunidad incorporarán Gastronomía

Actualizado 26/01/2015 14:09:24 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los premios de Cultura de la Comunidad tendrán una nueva categoría de Gastronomía, que reconocerá a aquellos que están "convirtiéndose en auténticos protagonistas del éxito de la Comunidad de Madrid".

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, se ha reunido este lunes en Real Casa de Correos a los 17 cocineros de todos los restaurantes madrileños reconocidos este año con 'Estrellas Michelín' y en su presencia, ha anunciado que los premios de cultura de la Comunidad contarán con una categoría de gastronomía para que, "con carácter permanente" se reconozca y premie "a todos aquellos que se están convirtiendo en auténticos protagonistas del éxito de la Comunidad". En este caso, ha añadido, en uno de los sectores más importante, que es la gastronomía".

En Sol se han podido ver caras como la de David Muñoz (Diverxo), Óscar Velasco (Santceloni), Sergi Arola (Sergi Arola), Ramón Freixá (Ramón Freixá Madrid), María Marte (El Club Allard), Paco Roncero (La Terraza del Casino), Ricardo Sanz (Kabuki y kabuki Wellington), Mario Sandoval (Coque), Fernando del Cerro (Casa José), David García (Álbora), Roberto Ruiz (Punto MX), Diego Guerrero (Madrid DSTAge), Iván Muñoz (Chirón), Luis Moreno y Daniel Ochoa (Montia) y Javier Aranda (La Cabra).

Juntos suman 23 Estrellas, 33 soles Repsol y 29 M de Metrópoli. Con tres Estrellas Diverxo de David Muñoz; con dos Estrellas, cinco restaurantes en la capital, La Terraza del Casino, El Club Allard, Sergi Arola, Ramón Freixa Madrid y Santceloni; y con una estrella diez restaurantes, Kabuki, Kabuli Wellington, Casa José (Aranjuez), Coque (Humanes) Chirón (Valdemoro), Álbora, DSTAge, La Cabra, Punto MX y Montia. Estos cinco últimos son los que entran nuevos en la lista por primera vez.

Según González, los cocineros hoy reconocidos por el Gobierno de la Comunidad de Madrid se han convertido en "extraordinarios embajadores de Madrid, que representan el espíritu emprendedor de la región, el afán constante de mejora que tiene Madrid y el carácter innovador que ha hecho que la región sea motor económico de España".

El presidente ha afirmado que el turismo gastronómico supone más de siete millones de viajeros internacionales a España y más de la mitad de los turistas que llegan a Madrid, colocan la gastronomía entre sus principales intereses para visitar la región.

Además, ha recalcado que son "los mejores embajadores de Madrid y España para llevar el nombre de Madrid a todas las regiones del mundo".

También ha tomado la palabra el nuevo secretario general de CEIM, Miguel Garrido, quien ha señalado que a estos chefs les une "la pasión por el trabajo, el respeto al cliente y la importancia que dan al producto". "Calidad y excelencia, diversidad y libertad. Eso es la cocina madrileña", ha indicado Garrido, que ha afirmado que se encuentra en un "momento extraordinario".

"CREER EN GENTE JOVEN Y CON PERSONALIDAD, MOLA TODO"

David Muñoz ha afirmado que no para pero "lo mejor está por llegar", ya que esto "no es más que el principio". En el caso de su negocio, ha dicho que les falta "saltar a la escena mundial". Irse a Londres o Nueva York y demostrar que no sólo son buenos aquí, sino también allí. "Es un súper reto", ha asegurado.

Muñoz ha destacado la importancia de que se "reconozca un movimiento cultural como es la gastronomía que además es un movimiento económico importante para la Comunidad de Madrid".

En este punto ha indicado que Madrid históricamente "ha sido un poco ninguneada, en ocasiones con razón y en otras, sin mucha lógica" y ahora mismo, se trata de una ciudad "que a nivel potencial es la número uno de España".

"Está siendo vanguardia en muchos ámbitos gastronómicos y en la Comunidad, más que nunca se está ponderando positivamente el talento. Todo lo que sea talento, talento y talento y creer en gente joven, emprendedora y con personalidad mola todo", ha sentenciado.

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

La gastronomía es uno de los atractivos turísticos presentes en la nueva campaña de promoción internacional de la Comunidad de Madrid protagonizada por jugadores de los equipos de fútbol y baloncesto del Real Madrid.

Carlo Ancelotti, Cristiano Ronaldo, Isco, James, Keylor Navas, Toni Kroos, Benzemá, Felipe Reyes, Nocioni, Sergio Llull y Sergio Rodríguez participan en el vídeo promocional en el que se ve a los jugadores disfrutando de algunos de los principales atractivos turísticos de la región, además de la cocina madrileña, de la cultura, las compras o la naturaleza.

Con esta nueva campaña, presentada el pasado viernes, que podrá verse en todo el mundo, principalmente en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, la Comunidad de Madrid quiere ahondar en el espectacular crecimiento del turismo registrado durante el último año.

La región cerró el año 2014 con 10,2 millones de turistas alojados en hoteles, lo que supone el segundo mejor año de su serie histórica lo que supuso un crecimiento del 11,6 por ciento. Las pernoctaciones de turistas en Madrid crecieron cuatro veces más que en el conjunto de España (2,9 por ciento). La Comunidad de Madrid también registró un récord histórico de gasto turístico: más de 5.000 millones de euros entre enero y noviembre, últimos datos oficiales conocidos.